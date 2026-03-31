Tra Milano e Roma, Adriana Volpe divide la sua quotidianità tra un appartamento moderno e raffinato e una casa più intima e familiare.

Il ritorno del Grande Fratello Vip riaccende l’attenzione sulle dinamiche della Casa, tra confronti, strategie e nuovi equilibri tra concorrenti. In questo scenario spicca la presenza di Adriana Volpe, volto noto della televisione italiana, tornata protagonista dopo esperienze precedenti nel reality sia come concorrente che come opinionista. Ma dove vive la showgirl? Ecco cosa sappiamo.

Adriana Volpe: una carriera televisiva tra conduzione e successi

Nata a Trento il 31 maggio 1973, Adriana Volpe ha mosso i primi passi nel mondo della moda negli anni Novanta, per poi approdare stabilmente in televisione. Il grande pubblico ha iniziato a conoscerla nel 1993, quando è stata selezionata da Michele Guardì per il programma Scommettiamo che…?, accanto a Fabrizio Frizzi e Milly Carlucci. Nel tempo ha consolidato la propria popolarità grazie a programmi molto seguiti come Mezzogiorno in famiglia e I fatti vostri, condotto insieme a Giancarlo Magalli.

Il rapporto tra Adriana Volpe e il Grande Fratello Vip è ormai consolidato. Nel 2020 ha partecipato come concorrente, esperienza interrotta da un evento personale che l’ha costretta ad abbandonare il programma. In seguito è tornata nel format nel ruolo di opinionista, affiancando Sonia Bruganelli. Nell’edizione 2026 ha scelto di rimettersi in gioco come concorrente, portando con sé l’esperienza maturata sia dentro che fuori dalla Casa.

Formazione e vita privata di Adriana Volpe

Oltre alla carriera televisiva, Adriana Volpe vanta un percorso accademico significativo, con due lauree in Scienze della Comunicazione e in Lingue e Letterature Straniere. Sul piano personale, è stata sposata con l’imprenditore Roberto Parli, dal quale ha avuto la figlia Gisele nel 2015. Dopo la separazione, ha scelto di mantenere una maggiore riservatezza sulla sua vita privata, concentrandosi soprattutto sul lavoro e sulla famiglia. Attualmente vive tra Milano e i suoi impegni professionali, conducendo una quotidianità equilibrata e discreta.

Adriana Volpe, dove vive: tra la casa a Roma e l’appartamento a Milano

Le abitazioni di Adriana Volpe riflettono uno stile elegante e armonioso. La casa milanese si distingue per ambienti ampi, luminosi e arredati con gusto contemporaneo: colori chiari, linee essenziali e dettagli curati contribuiscono a creare un’atmosfera accogliente. Il soggiorno si presenta ordinato e raffinato, con elementi decorativi sobri e funzionali, mentre la zona notte mantiene la stessa coerenza, con tonalità rilassanti e un design pulito. Anche la residenza romana, condivisa con la figlia, si caratterizza per spazi luminosi, arredi semplici e la presenza di elementi naturali come piante e spazi esterni, che rendono l’ambiente familiare e confortevole.