Adriana Volpe e Sonia Bruganelli svelano chi vincerà per loro il GF Vip 6

GF Vip: ecco chi vincerà secondo Adriana Volpe e Sonia Bruganelli

Nel pomeriggio di oggi Silvia Toffanin ha accolto a Verissimo Adriana Volpe e Sonia Bruganelli. Durante la lunga intervista si è parlato, ovviamente, anche di GF Vip 6, reality che le vede nel ruolo di opinioniste accanto al conduttore, Alfonso Signorini. Tra le tante chiacchiere la presentatrice, molto curiosa, ha voluto sapere chi, secondo loro, vincerà questa sesta edizione del programma:

“Chi vincerà Sonia? Chi è il vincitore di questa edizione del Grande Fratello? Un nome, bello secco”. Così Sonia Bruganelli ha detto il suo punto di vista: “Guarda, io non so chi vincerà. Si può dire? Io non so se si può fare. Silvia ti assumi tu la responsabilità? No, perché sai… siccome io ho un po’ di hater, io non so se dire quello che penso, che poi verrà boicottato da tutto il web o dire quella che non penso. Vabbè, lo sanno tutti. Io vorrei che vincesse Soleil”, tanto che la collega Adriana Volpe ha fatto la battuta: “Ma va? Non si è capito!”. Questo per la simpatia che la Bruganelli ha sempre dimostrato nei riguardi della Sorge. Sonia Bruganelli ha aggiunto ancora: “Ma credo che vincerà Lulù”.

A seguire è stato il turno di Adriana Volpe: “Allora io ti dico che chi ha vinto questa edizione è il triangolo Delia-Soleil e Alex. Comunque vada loro hanno appassionato. Siamo lì a criticarli, seguirli, infangarli, piuttosto che sostenerli, votarli. Delia poi è arrivata finalista. Per me hanno vinto loro, poi chi arriverà arriverà, ma questa è la loro edizione”. Questi i pareri delle due opinioniste (QUI IL VIDEO COMPLETO CON LE LORO PAROLE)

La moglie di Paolo Bonolis, oltretutto, oggi festeggia il suo compleanno (auguri da tutta la redazione di Novella 2000 e Novella2000.it) e ha ricevuto un piccolo ma gradito dono dalla sua collega Adriana Volpe, per poi scambiarsi un abbraccio.

