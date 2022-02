Il video di Alex Belli e Delia Duran

Tra Alex Belli, Delia Duran e Soleil Sorge ieri sera è accaduta qualsiasi cosa. Si è passati dal bacio in giardino tra le due gieffine alla lite tra l’attore e l’influencer italo-americana. Ma c’è un video in particolare che ora sta facendo molto discutere.

Nella breve clip che gira su Twitter e che abbiamo condiviso si sentono Alex Belli e Delia Duran intenti a parlare. Nei primi secondi del video si vede la modella avvicinarsi a suo marito e dirgli qualcosa all’orecchio e lui rispondere: “Qui dentro non sicuramente”, per poi scoppiare a ridere. A seguire la venezuelana ha aggiunto: “Quando tu hai voglia… boom”, il tutto accompagnato ancora da una fragorosa risata e un bacio tra loro. Ma cosa ha detto la moglie di Alex Belli? I fan di Soleil Sorge sono convinti che ci sia un chiaro riferimento proprio alla ragazza.

Proprio i primissimi secondi del video hanno fatto infuriare, e non poco, una buona fetta di fan di Soleil Sorge. I supporter della bionda gieffina, infatti, su Twitter hanno insinuato come Delia Duran abbia detto: “Facciamola esplodere”, riferito proprio alla giovane influencer. In realtà non sembra essere del tutto chiaro quanto suggerito dalla gieffina all’orecchio di suo marito Alex Belli.

Oltre all’audio che si confonde con la musica (Delia infatti parlava a voce bassissima), infatti, ci sono anche altre ipotesi a riguardo. E sono tutte molto distinte tra loro. C’è chi crede come invece Duran abbia confidato a suo marito di volersi appartare da qualche parte per trascorrere dell’intimità con lui e per questo Alex Belli avrebbe risposto in quel modo, dicendo che nella Casa non è possibile farlo. E non è nemmeno la prima volta che lo dice. Un discorso simile, infatti, Delia Duran lo fece anche in Love Boat.

Le ipotesi sembrano essere diverse e i fan di Soleil Sorge chiedono al Grande Fratello che venga fatta immediatamente chiarezza circa questo episodio. Capiremo se domani sera verrà o meno approfondito l’argomento in questione.

