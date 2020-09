1 Dopo le confessioni sconcertanti sul suo passato, Adua Del Vesco svela altri dettagli su quanto accaduto con Massimiliano Morra

Nelle ultime ore a finire inaspettatamente al centro del gossip sono stati Adua Del Vesco e Massimiliano Morra. Nel corso dell’ultima puntata del Grande Fratello Vip 5, i due attori dopo l’ennesimo scontro hanno deciso di voltare pagina, di lasciarsi il passato alle spalle e di provare a riallacciare i rapporti. Tuttavia nessuno poteva immaginare quello che sarebbe accaduto di lì a poche ore. Dopo la diretta infatti Adua e Massimiliano si sono confrontati, e nel corso della chiacchierata sono emerse rivelazioni scioccanti che in poche ore hanno fatto il giro del web. Stando a quanto è emerso, sembrerebbe infatti che la Del Vesco e Morra siano stati per anni all’interno di una setta e che durante la loro permanenza siano stati completamente gestiti e manovrati da altre persone, che avrebbero preso il pieno controllo delle loro vite.

Naturalmente si sta già indagando sulle dichiarazioni di Adua Del Vesco e Massimiliano Morra, e solo poco fa a parlare è stato anche Amedeo Venza, che ha raccontato di come Donna Pamela fosse a conoscenza di tutta la faccenda. Come se non bastasse qualche ora fa l’attrice è tornata a parlare col suo ex fidanzato, svelando ulteriori dettagli sul loro passato e sulla loro separazione. Tutto è iniziato quando Morra ha ricordato il terribile incidente che l’ha coinvolto qualche anno fa. Queste le sue dichiarazioni, riportate da Biccy:

”Io stavo morendo, ho avuto un emorragia intracranica“.

A quel punto Adua Del Vesco ha svelato altri dettagli su quel momento, parlando di una persona che le avrebbe vietato di raggiungere Massimiliano Morra in ospedale. Queste le sue forti affermazioni:

“Tu lo sai che quando è arrivata la chiamata di questo fatto io ero ancora là. Io ho detto loro ‘prendo la macchina e vado in ospedale a trovarlo’. Te lo giuro su mia nonna. Lo sai chi mi ha bloccato, mi ha davvero bloccato nel venire. Ti giuro su quello che ho di più caro. Mi pare di ricordare che mi ha chiamato Laura per dirmi del tuo incidente. Io ho detto ‘no, non ci credo’. Io ho fatto l’errore di dirlo a chi sai tu. Lui mi diceva ‘Eh no’. Io ero succube e poi non ci sono più venuta. Mi hanno detto poi che eri in coma capisci?”.

Le parole di Adua Del Vesco non sono passate inosservate e nel mentre si sta indagando su questa faccenda che ha dell’incredibile. In attesa di news, rivediamo cosa ha raccontato l’attrice in merito a questa presunta setta.