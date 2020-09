1 Secondo le parole di Amedeo Venza, pare che Donna Pamela sappia tutto sulla setta in cui sono stati Adua Del Vesco e Massimiliano Morra: le nuove rivelazioni

Ore intense le ultime per Adua Del Vesco e Massimiliano Morra. Come è noto infatti i due attori all’interno della casa del Grande Fratello Vip 5 hanno fatto delle rivelazioni sconcertanti, che stanno facendo discutere l’Italia intera. Pare infatti che i gieffini siano stati all’interno di una setta, e che durante la loro permanenza all’interno di essa siano stati completamente manipolati da altre persone. Adesso come se non bastasse spunta fuori il nome di Donna Pamela, che secondo le parole di Amedeo Venza sarebbe a conoscenza di tutta la faccenda. L’ex manager di Pamela Prati avrebbe fornito proprio al noto blogger ulteriori dettagli su questa presunta setta, sulla quale si sta attualmente indagando.

Proprio come riporta Venza sui suoi social, sembrerebbe che all’interno di questo gruppo ci siano state persone che sarebbero finite in ospedale e che avrebbero addirittura tentato il suicidio. Come se non bastasse, sempre come svela il blogger, pare che dietro ci sia molto di più, e che Adua e Massimiliano abbiano tenuto nascoste molte informazioni, che Amedeo conoscerebbe proprio grazie alla testimonianza di Donna Pamela. Queste le dichiarazioni di Venza a riguardo:

“In riferimento alla rivelazione fatta da Adua la scorsa notte nella casa del GF volevo dirvi che purtroppo è tutto vero e si tratta di un argomento delicatissimo. La setta satanica è una cosa seria ragazzi e spero che si vada a fondo di questa storia perché io ero al corrente di molte cose che Adua non ha ancora detto come ad esempio il fatto che all’interno di questa setta c’era gente che è finita in ospedale o addirittura ha tentato il suicidio. Tante di queste storie assurde le ho sapute tempo fa da Donna Pamela”.

Cosa starà accadendo dunque? Quali altri macabri dettagli ci saranno dietro? Ma soprattutto, di quali informazioni è a conoscenza Donna Pamela? In attesa di saperne di più in merito, rivediamo cosa hanno raccontato Adua Del Vesco e Massimiliano Morra.