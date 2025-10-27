Con una nota ufficiale diramata in queste ore, la Rai ha fatto sapere che dai prossimi giorni anticiperà la chiusura di Affari Tuoi. Ecco perché e le dichiarazioni del direttore dell’Intrattenimento Prime Time.

La decisione della Rai su Affari Tuoi

Da circa due mesi è ufficialmente partita la sfida tra Affari Tuoi e La Ruota della Fortuna. I due celebri game show, in onda rispettivamente su Rai 1 e Canale 5, si scontrano nella fascia dell’Acess Prime Time sera dopo sera, garantendo ottimi risultati alle due reti. Tuttavia da ormai diverse settimane a questa parte i due fortunati programmi di intrattenimento stanno chiudendo ad orari improbabili, facendo di conseguenza slittare la partenza della prima serata. Adesso così, per risolvere il problema, la Rai ha preso una decisione drastica, che potrebbe segnare un’inaspettata svolta. Andiamo a scoprire di cosa si tratta.

Con una nota ufficiale, il direttore dell’Intrattenimento Prime Time, Williams Di Liberatore, ha annunciato che a partire dai prossimi giorni Affari Tuoi anticiperà la chiusura di qualche minuto. Il motivo? Permettere a tutti i telespettatori di poter godere della programmazione in prima serata ad orari accessibili. Questo quanto si legge nel comunicato diramato:

“Per consentire una partenza adeguata della programmazione di prima serata ho deciso di tagliare alcuni minuti al programma ‘Affari Tuoi’, in modo da ottimizzare l’inizio dei programmi di prime time. Si tratta di una decisione esclusivamente orientata al rispetto dei telespettatori al fine di poter godere della programmazione in orari più accessibili a tutti”.

Ma non è finita qui. Oltre ad aver annunciato la chiusura anticipata di Affari Tuoi, Di Liberatore, menzionando i suoi competitor, ha aggiunto: “Spero che tale decisione possa essere funzionale ad adottare meccanismi virtuosi anche da parte degli altri editori, per consentire di anticipare ulteriormente tutti lo start delle prime serate nel rispetto del pubblico”.

