Dopo essere stata nuovamente accusata di aver tradito Ciro Solimeno, Martina De Ioannon interviene e sbotta. Ecco le dichiarazioni dell’ex tronista di Uomini e Donne.

Lo sfogo di Martina De Ioannon

Martina De Ioannon è nuovamente al centro dell’attenzione mediatica. Sappiamo bene ormai che, dopo aver chiuso la relazione con Ciro Solimeno, l’ex tronista di Uomini e Donne ha ripreso a frequentare Gianmarco Steri, che nel frattempo ha messo un punto alla storia con Cristina Ferrara. Naturalmente la notizia ha allertato il web intero e la neo coppia è finita sulla bocca di tutti. Solo qualche giorno fa, i due sono stati anche avvistati insieme mentre si scambiavano dei baci e in seguito sono stati beccati tra il pubblico del primo Live di X Factor.

Nel frattempo, sui social, sia Ciro che Cristina hanno rotto il silenzio e si sono duramente scagliati contro i loro ex compagni, spendendo durissime parole nei loro confronti. Nelle ultime ore, come se non bastasse, è accaduto dell’altro che non è passato inosservato. Proprio Solimeno ha postato una storia che è sembrata essere un’ennesima frecciata alla sua ex fidanzata. Nello scatto in questione vediamo il titolo del film Il principe abusivo e a quel punto non sono tardati i commenti di alcuni utenti.

LEGGI ANCHE: Angelina Mango in gara a Sanremo 2026? Ecco la verità

In molti hanno infatti accusato Martina De Ioannon di aver tradito Ciro Solimeno. L’ex tronista però, stufa di essere presa di mira, ha deciso di intervenire e sbottando nei commenti ha dichiarato: “Non ho tradito nessuno. Non so chi ve l’ha raccontata questa ca**ta. Nessuno ha le corna, bisogna accettare di essere stati lasciati per motivi legati alla coppia. Fine”.

Nel mentre sembrerebbe che la frequentazione tra Martina e Gianmarco stia procedendo a gonfie vele. Al momento tuttavia i due non sembrerebbero essere ancora intenzionati ad affrontare Ciro e Cristina e non è chiaro se nei prossimi giorni tra i quattro avverrà il tanto atteso confronto.

Seguite Novella 2000 anche su: Facebook, Instagram e X.