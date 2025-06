In queste ore è giunta la triste notizia della morte di Harley Zuriatti, che solo lo scorso anno era stata una delle concorrenti di Affari Tuoi. Durante la partecipazione al game show aveva parlato della sua malattia.

Addio alla concorrente di Affari Tuoi

Dopo un’edizione ricca di successo, Affari Tuoi sta per andare in pausa. Tra pochi giorni il fortunato game show di Stefano De Martino terminerà e tornerà in onda a settembre. In attesa di scoprire cosa succederà nel corso delle ultime puntate, in queste ore qualcosa ha scosso il web. È infatti giunta notizia che Harley Zuriatti, concorrente della scorsa edizione del programma, è morta all’età di 29 anni. Come in molti ricorderanno, la giovane donna aveva partecipato alla trasmissione ad aprile 2024 e insieme al marito aveva portato a casa 20mila euro.

Proprio nel corso della partita, che aveva dedicato ai malati oncologici, Harley aveva parlato della sua malattia: un tumore all’utero. Poche ore dopo la messa in onda della puntata, la Zuriatti era poi intervenuta su Instagram e aveva dichiarato: “Ieri sera come molti di voi mi sono vista nella puntata di Affari Tuoi. […] Parlare di tumore, da malata oncologica, non è stato facile. Ho avuto l’occasione di vincere dei soldi, ma ho avuto anche la grande fortuna di baciare con la mia voce ogni guancia che ieri mi stava guardando, attraverso lo schermo. Ogni persona che in quel momento aveva la nausea dalla chemio o si sentiva brutta perché in testa non aveva neanche un capello”.

In queste ore ore però il marito di Harley Zuriatti, Andrea, ha annunciato sui social la morte di sua moglie e in merito ha dichiarato: “Harley ora non soffre più ed è libera da qualsiasi malattia. Grazie a tutti. Vi avviserò quando ho aggiornamenti per l’ultimo saluto come si merita”. La notizia ha naturalmente scosso tutto il pubblico di Affari Tuoi, e non solo, e in molti in rete si sono uniti nel ricordare la Zuriatti.

Anche la redazione di Novella2000 si unisce nel salutare Harley e si stringe al dolore della sua famiglia.