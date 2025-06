Oggi 21 giugno 2025 su Rai 1 cosa è successo nel corso della puntata del gioco dei pacchi e quanto hanno vinto stasera ad Affari Tuoi? Scopriamo insieme com’è andata la partita di Valentina dell’Umbria.

Ad Affari Tuoi quanto hanno vinto stasera?

Ancora per qualche settimana il gioco dei pacchi ci farà compagnia nonostante le temperature roventi! Quest’oggi 21 giugno 2025 prima di lasciare spazio al game show Chi può batterci con Marco Liorni, su Rai 1 è previsto un nuovo appuntamento con Stefano De Martino! Chi ha giocato e quanto hanno vinto stasera ad Affari Tuoi?

A sfidare il Dottore è Valentina, pacchista dell’Umbria. Arriva da Terni per la precisione e di mestiere gestisce un negozio d’abbigliamento. Dalla ruota ha pescato il pacco numero 19 e nel corso di questa partita al suo fianco Matteo, il suo fidanzato.

Rivelati tutti i premi in palio, Valentina ha fatto le sue prime sei mosse come da tradizione. Il primo pacco ha visto sfumare 30.000 Euro, seguiti da 100 Euro e 200.000 Euro. Prima tripletta andata, con un premio importante svanito. Nella successiva sono andati via sicuramente pacchi meno pesanti da: 500 Euro, 50 Euro. Ma la botta è arrivata quando abbiamo visto svanire i 100.000 Euro.

Dopo pochi istanti la chiamata del Dottore ha smosso un po’ le acque quando ha proposto il cambio a Valentina, che ha accettato, scambiando il suo pacco con il 18. Ha aperto però un altro pacco, trovando al suo interno la Rocciata (dolce tipico della regione della pacchista) e poco dopo il simpatico Gennarino, per passare a 50.000 Euro.

Quanto hanno vinto quindi stasera ad Affari Tuoi? Vediamo cosa è successo ancora durante la gara di Valentina….

Valentina quanto ha vinto al gioco dei pacchi

La partita di Valentina è proseguita. Quanto hanno vinto dunque lei e Matteo ad Affari Tuoi stasera? Per scoprirlo è necessario proseguire con la gara. Specie con la seconda chiamata del Dottore, che a questo punto ha proposto 24.000 Euro, che sono stati subito tritati.

Siamo andati avanti con altri pacchi da spacchettare. I successivi valevano 15.000 Euro, poi il suo ex pacco che conteneva 20 Euro. Quindi la mossa si è rivelata vincente. Infine, a seguire, in un altro pacco erano presenti 5.000 Euro.

Partita interessante con parità di pacchi blu e rossi, che è stata arricchita dalla proposta di cambio del Dottore per un tiro. Valentina ha preferito andare avanti, ma ha trovato 75.000 Euro. In seguito, sempre il Dottore con le carte ha proposto cambio o offerta e la concorrente ha pescato quest’ultima carta. Sono stati messi sul piatto 24.000 Euro e ha preferito andare avanti con un altro tiro, che valeva 1 Euro.

Ancora perfetta parità tra pacchi con 3 blu e tre rossi. Per tale ragione il Dottore ha rilanciato con un tiro dal valore di 30.000 Euro. Valentina con determinazione ha proseguito spedita, per poi scovare tra i pacchi uno da 10.000 Euro.

Visto lo svolgimento della partita, il Dottore ha suggerito il cambio per un tiro. La concorrente ha preferito tenere il suo e tentare la fortuna. Quando ha chiamato il successivo pacco ha trovato 10 Euro. All’attivo ancora 0 e 200 Euro tra i blu; 20.000 e 300.000 Euro tra i rossi.

Si è andati avanti con un tiro e un’offerta da 40.000 Euro da parte del Dottore. Nonostante ci sia all’attivo la cifra più alta, Valentina ha accettato per tutelarsi. Ma avrà fatto bene?

Poi nel successivo pacco ha trovato 200 Euro prima e 20.000 Euro. Rimasti in gioco solo 0 Euro e 300.000 Euro, le due cifre agli antipodi. Nel suo pacco Valentina aveva 300.000 Euro, mentre in quello dell’avversario 0 Euro.

In conclusione possiamo dire quindi quanto hanno vinto stasera ad Affari Tuoi: Valentina ha conquistato 40.000 Euro.