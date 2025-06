Secondo i rumor emersi in queste ultime ore, dopo la fine della turbolenta relazione con Alessandro Basciano, Sophie Codegoni starebbe frequentando un noto calciatore. Ecco di chi si tratta.

Le ultime news su Sophie Codegoni

Come tutti ben sappiamo, la relazione tra Sophie Codegoni e Alessandro Basciano non è terminata nel migliore dei modi. L’ex tronista infatti ha denunciato il suo ex compagno per stalking e a quel punto è partita una lunga indagine. Con il passare dei mesi sono emersi numeri retroscena che hanno riportato i due ex Vipponi del GF Vip al centro dell’attenzione mediatica. A oggi tuttavia le tensioni tra Sophie e Alessandro non sembrerebbero essersi ancora dileguate, nonostante entrambi stiano facendo il massimo per mettere la serenità della loro figlia al primo posto.

Di recente intanto proprio la Codegoni ha ripreso in mano la sua vita e stando a quanto è emerso in queste ultime ore sembrerebbe che l’ex tronista di Uomini e Donne abbia ritrovato il sorriso. Pare infatti che l’influencer stia frequentando un noto calciatore. Di chi parliamo? Nientemeno che di Andrea Petagna, attaccante del Monza.

A sganciare la bomba sulla presunta conoscenza tra i due sono stati Deianira Marzano e Amedeo Venza. Gli esperti di gossip infatti hanno ricevuto delle segnalazioni da parte di alcuni utenti, che sembrerebbero dimostrare come Sophie Codegoni e Petagna si trovassero insieme negli stessi luoghi.

Attualmente però l’ex tronista del dating show di Maria De Filippi non è ancora intervenuta per confermare o smentire i pettegolezzi sul suo conto e al momento dunque vi invitiamo a prendere con le pinze le voci di corridoio. Di certo la Codegoni a oggi si sta concentrando sé stessa e su sua figlia e a lei facciamo un enorme in bocca al lupo.