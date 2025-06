In queste settimane sui social si è parlato di un presunto flirt tra i due pacchisti di Affari Tuoi Giulia e Andrea. A fare chiarezza però è proprio la rappresentante del Lazio.

Cosa sta accadendo tra i due pacchisti di Affari Tuoi

Quella di quest’anno è stata un’edizione di Affari Tuoi particolarmente fortunata. Con l’arrivo di Stefano De Martino infatti il celebre game show di Rai 1 ha iniziato a registrare ascolti da capogiro, confermandosi come uno dei contenuti più seguiti dal grande pubblico. A breve però la trasmissione andrà in pausa e farà ritorno a settembre, sempre con la conduzione del presentatore partenopeo. In attesa di scoprire cosa accadrà nel corso delle ultime puntate, in queste ore qualcosa ha attirato l’attenzione del web.

Solo ieri sera a giocare la sua partita è stato Andrea. Il giovane concorrente dell’Emilia Romagna ha così portato a casa ben 30mila euro, dopo aver accettato un’offerta da parte del Dottore. Chi segue il game show però sa bene che in queste settimane tra Andrea e la pacchista del Lazio, Giulia, è nata un’intesa speciale. Sui social c’è anche chi ha parlato di un possibile flirt tra i due concorrenti del programma e il gossip ben presto ha fatto il giro del web.

Adesso però a fare chiarezza sulla situazione ci ha pensato la stessa Giulia, che sui suoi profili ha rivelato che tra lei e Andrea non c’è altro che una bella amicizia. I due pacchisti proprio ad Affari Tuoi erano compagni di banco e così, poco prima della messa in onda della puntata con la partita del concorrente dell’Emilia Romagna, la rappresentante del Lazio ha dedicato un post ad Andrea, affermando: “Prossime Olimpiadi candidati per il sincronizzato. La squadra capitanata dalle due regioni Emilia Romagna e Lazio. Se non so matti non ce li volemo. Giusto il mio compagno di banco potevi essere”.

Nessun flirt dunque tra Giulia e Andrea. Tra i due infatti è nata solo una bella amicizia che di certo proseguirà anche al di fuori del programma.