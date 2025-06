Da settimane si parla di un presunto flirt che sarebbe nato tra Elena Barolo e Antonino Spinalbese. Adesso però la showgirl, ospite a La Volta Buona, rivela la verità e svela cosa sta accadendo tra lei e l’ex compagno di Belen Rodriguez.

Parla Elena Barolo

Alcune settimane fa su Canale 5 è andata in onda la prima edizione di The Couple, spin-off del Grande Fratello. Tra i concorrenti del reality show, condotto da Ilary Blasi, ci sono stati anche Elena Barolo, che gareggiava con Thais Souza Wiggers, e Antonino Spinalbese, in coppia con Andrea Tabanelli. Proprio all’interno della trasmissione, chiusa in anticipo per via dei bassi ascolti, è nato un feeling speciale tra la showgirl e l’ex fidanzato di Belen Rodriguez e nelle ultime settimane si è così parlato di un presunto flirt tra i due. I diretti interessati tuttavia non hanno mai commentato le voci di corridoio. Almeno fino a oggi.

Questo pomeriggio infatti Elena è arrivata come ospite a La Volta Buona. Nel salotto di Caterina Balivo così l’ex concorrente di The Couple ha per la prima volta parlato del suo rapporto con Antonino, rivelando cosa starebbe accadendo tra loro. La Barolo ha però dichiarato che tra lei e Spinalbese non c’è altro che una bella amicizia e in merito ha dichiarato: “Siamo molto amici. Nella casa abbiamo fatto un bel gruppo. È solo un’amicizia, guarda come mi fa bene i capelli. Poi certo è un figo, che gli vuoi dire”.

Le parole di Elena Barolo non hanno convinto i più e anche in studio c’è chi non ha creduto alle sue dichiarazioni. La stessa Caterina Balivo ha insinuato che potesse esserci dell’altro sotto e a quel punto la showgirl ha aggiunto: “Ci vediamo in gruppo, tutti insieme”.

Al momento dunque sembrerebbe che tra Elena e Antonino ci sia solo un’amicizia. Ma cosa accadrà tra i due nelle prossime settimane? Non resta che attendere per scoprirlo.