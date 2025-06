Affari Tuoi si avvia alla chiusura della stagione estiva con l’ultima puntata prevista per il 28 giugno, salvo possibile proroga al 5 luglio. Il game show, condotto da Stefano De Martino, ha ottenuto ascolti record. Al suo posto su Rai 1 tornerà Techetechetè, mentre Affari Tuoi riprenderà dopo l’estate.

Affari Tuoi quando finisce: la data dell’ultima puntata

Con l’arrivo dell’estate, la televisione italiana si prepara a cambiare ritmo. Molti programmi si prendono una pausa, lasciando spazio a nuove proposte pensate per il periodo estivo. Tra le trasmissioni più seguite che stanno per salutare il pubblico c’è Affari Tuoi, il game show di Rai 1 condotto con grande successo da Stefano De Martino.

Questa edizione ha conquistato il pubblico sera dopo sera, raggiungendo numeri straordinari. Abbiamo parlato spesso di oltre 6,5 milioni di telespettatori e uno share del 30%, confermandosi come uno dei programmi di punta dell’access prime time della TV. Un motivo di orgoglio per la Rai e per lo stesso Stefano De Martino.

Secondo quanto riportato da Fanpage.it, la data dell’ultima puntata è prevista per sabato 28 giugno, anche se non è escluso un possibile prolungamento fino al 5 luglio, a seconda di come evolverà la programmazione legata agli Europei di calcio Under 21. La Rai sta infatti valutando attentamente l’incastro tra sport e intrattenimento.

Una volta conclusa la stagione di Affari Tuoi, come da tradizione, il suo spazio nell’access prime time di Rai 1 sarà occupato da Techetechetè. Lo storico programma ogni estate ripercorre con leggerezza e nostalgia la storia della TV italiana attraverso filmati d’archivio.

Nessun addio definitivo per i fan del gioco dei pacchi: Affari Tuoi tornerà regolarmente dopo l’estate, con nuove puntate e senza ombra di dubbio sempre con Stefano De Martino alla conduzione. Un arrivederci temporaneo che lascia comunque intatta l’attesa e l’entusiasmo del pubblico.