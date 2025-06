Rossella Brescia è intervenuta per smentire i rumors sul suo ritorno ad Amici 25 come insegnante di danza. Intervistata al Taormina Film Festival, ha ringraziato il pubblico per l’affetto ma ha spiegato che non ci sono conferme in merito. Ha elogiato Maria De Filippi e il clima unico all’interno del programma. Per ora però non sembra esserci alcun possibilità.

Amici, Rossella Brescia svela se tornerà come prof

Negli ultimi mesi, si sono rincorse sempre più voci su un possibile ritorno di Rossella Brescia nella scuola di Amici 25. Magari nei panni di insegnante di danza nella venticinquesima edizione del talent firmato Maria De Filippi. Sarà davvero così e cosa ne pensa lei?

L’occasione per fare chiarezza è arrivata durante il Taormina Film Festival, dove l’ex ballerina di Buona Domenica ha presenziato in occasione del film distopico Jastimari – Il Rifugio, diretto da Riccardo Cannella, di cui è protagonista.

Intervistata da SuperGuida TV, Rossella Brescia ha risposto con sincerità alle indiscrezioni su Amici:

“L’affetto del pubblico è meraviglioso. Il pubblico di Amici poi è particolarissimo. Quando tu entri in quello studio è come stare dentro un’arena perché il pubblico combatte assieme ai ragazzi”.

E ancora a proposito di questo Rossella Brescia ha aggiunto: “Sono molto contenta di questo amore e mi riempie il cuore di gioia. Maria è una delle persone a cui voglio più bene e sicuramente avrà le sue idee chiare. Non credo che tornerò altrimenti penso che sarei stata la prima a saperlo.”

Una risposta che, se da un lato smentisce un imminente ritorno ad Amici, dall’altro sottolinea il profondo legame emotivo tra Rossella Brescia e il programma. Nessuna conferma, quindi, ma neanche una chiusura totale.

Al momento, dunque, il rientro di Rossella Brescia ad Amici resta solo una suggestione e niente più. Magari tornerà come giudice esterno, come già accaduto. Chissà però che in futuro non possa concretizzarsi tale possibilità, come capitato in altre occasioni.