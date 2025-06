Rai 1 nella sua programmazione ci propone anche questa sera il gioco dei pacchi. Ma cosa è successo nel corso della puntata del 14 giugno 2025e quanto hanno vinto stasera ad Affari Tuoi? Andiamo a scoprire la partita di Maia della Liguria.

Quanto hanno vinto ad Affari Tuoi stasera?

A seguito della bella partita di Alessia del Trentino Alto Adige, stasera il gioco dei pacchi è tornato su Rai 1 nella sua con Stefano De Martino ed altre emozioni. Chi ha giocato e quanto hanno vinto ad Affari Tuoi stasera?

L’appuntamento odierno ha visto la partecipazione di Maia della regione Liguria. Lei arriva da Sestri Levante, è una studentessa, hostess e fotomodella. Ha trovato il pacco numero 13. Con lei nella gara il sua nonna, di nome Giusy.

Come al solito ricordiamo che i premi vanno da 0 a 300.000 Euro, e tra questi non mancano il jack russell Gennarino e la Panissa, tipico piatto della regione di provenienza della pacchista.

La gara ad Affari Tuoi ha preso il via con l’apertura di sei pacchi. E si è partiti non benissimo, dato che ha subito eliminato 100.000 Euro. Poi poco dopo 10.000 Euro e 20 Euro. Altra mazzata nel secondo giro con i 200.000 Euro sfumati. A seguire ancora 0 Euro, momento che ha come consuetudine scatenato le danza. Per proseguire Maia ha trovato altri 100 Euro.

Come da tradizione è il primo squillo del Dottore a dare ulteriore pepe alla partita di Maia, con un’offerta da 24.000 Euro. La concorrente ha rifiutato con l’obiettivo di andare avanti. Poi abbiamo visto l’eliminazione di altri 3 tiri. I pacchi avevano al loro interno: la mascotte Gennarino; 30.000 Euro e 300.000 Euro. Quindi i pacchi dal valore più alto sono spariti tutti.

La partita com’è andata avanti e quanto hanno vinto stasera ad Affari Tuoi?

Maia quanto ha vinto ai pacchi?

A questo punto Maia ha sentito cosa ha avuto da dire il Dottore, che ha suggerito 5 tiri per un’offerta da 10.000 Euro. Sotto il suggerimento della nonna, la concorrente ha proseguito la sua gara.

Quanto hanno vinto stasera ad Affari Tuoi Maia e la signora Giusy? Nei 5 pacchi successivi erano presenti per l’esattezza la Panissa, poi ancora 1 Euro e 5.000 Euro. In perfetta parità di pacchi, per fortuna sono stati eliminati due blu da 200 Euro e 500 Euro.

Sono rimasti all’attivo due cifre blu e quattro rosse. Il Dottore ha proposto, su richiesta di Maia, un’offerta: un tiro dal valore di 18.000 Euro. La pacchista ha ringraziato e determinata ha voluto proseguire. Ottima mossa, perché ha potuto eliminare un altro blu da 50 Euro.

A questo punto solo i 10 Euro sono tra i blu, mentre tra i rossi 15.000, 20.000, 50.000 e 75.000 Euro. Vista la situazione il Dottore ha proposto la mossa delle carte per un tiro. Maia ha pescato il cambio, ma ancora una volta è andata avanti per la sua strada. Nel pacco scelto erano presenti 10 Euro. Ciò significa: SOLDI SICURI!

2 tiri per il cambio è la successiva richiesta del Dottore, che Maia ha nuovamente rifiutato. Negli ultimi due tiri ha trovato: 15.000 Euro prima e 75.000 Euro. Rimasti quindi 20.000 e i 50.000 Euro.

Durante l’ultima chiamata il Dottore ha chiesto a Maia di scegliere cambio o offerta. Lei ha scelto quest’ultima dopo un attimo di esitazione. Così ma messo sul piatto 35.000 Euro. La concorrente

Per concludere quindi possiamo affermare quanto hanno vinto stasera ad Affari Tuoi: Maia della Liguria ha portato a casa 35.000 Euro. Congratulazioni!