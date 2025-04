Oggi Gianmarco Steri festeggia il suo compleanno e per l’occasione Nadia ha deciso di fargli una sorpresa presentandosi al suo negozio. In rete diventa virale il video spoiler dell’esterna.

Sorpresa di compleanno per Gianmarco Steri

Mancano una manciata di giorni alla fine dell’attuale edizione di Uomini e Donne e la prossima settimana si registreranno le ultime puntate. Finalmente dunque sapremo anche chi sarà la scelta di Gianmarco Steri e vedremo con chi lascerà il dating show di Maria De Filippi. Senza dubbio, dalle anticipazioni emerse, questo è un momento dedicato per il giovane tronista, che ha dovuto affrontare una serie di problemi e di difficoltà con le sue corteggiatrici. Gianmarco però a breve prenderà una decisione finale e di certo il pubblico attende con ansia di scoprire cosa accadrà.

In attesa della scelta, in queste ore è successo qualcosa di inaspettato. Come forse qualcuno saprà, proprio oggi Steri festeggia il suo compleanno. Per l’occasione così Nadia ha deciso di organizzare una sorpresa al tronista e con la complicità della redazione di Uomini e Donne si è recata nel suo negozio per fargli gli auguri con tanto di torta e candeline.

Un passante nel mentre ha registrato la sorpresa che Nadia ha fatto a Gianmarco Steri e così in queste ore il video spoiler dell’esterna ha iniziato a fare il giro del web. Nel mentre solo negli ultimi giorni una polemica ha travolto il tronista. Secondo alcune voci di corridoio infatti il cugino di Nadia lavorerebbe nello stesso negozio di Gianmarco e sui social è scoppiato il caos. A smentire il gossip è stata però Raffaella Mennoia, storica autrice del dating show, che con un post ha tolto ogni dubbio.

Ma cosa accadrà nel corso delle ultime registrazioni e su chi ricadrà la scelta di Steri? Non resta che attendere ancora qualche giorno per scoprirlo.