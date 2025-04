Una nuova puntata di Affari Tuoi è andata in onda mercoledì 29 aprile 2025. Ma quanto hanno vinto stasera al gioco dei pacchi? Scoprilo insieme a Novella 2000!

Quanto hanno vinto stasera ad Affari Tuoi?

Non sei a casa e ti stai perdendo il tuo appuntamento serale con Stefano De Martino e il game show sovrano dell’access prime time? Stai tranquill* perché ti facciamo un live blogging preciso di quello che è accaduto.

Dopo la partita sfortunata di Noemi di ieri stasera è il turno di Francesca, concorrente dell’Abruzzo. Francesca viene da Avezzano (in provincia de L’Aquila), è impiegata in un’azienda di trasporti e ha da poco conseguito una laurea in ingegneria civile ambientale. Al suo fianco il papà Giovanni, poliziotto stradale.

Il pacco ricevuto in dono dalla sorte è il numero 7. La partita comincia con i primi sei tiri. Si parte con un pacco da 30.000 euro, poi quello da 500€. La terza chiamata contiene purtroppo 100.000 euro. Gli ultimi tre pacchi del primo giro contengono 200€, Gennarino e 50.000 euro.

In una situazione di parità numerica tra pacchi blu e rossi ancora in gioco arriva la prima chiamata del Dottore. La prima offerta è del valore di 30.000 euro, rispedita al mittente. Si prosegue con l’uscita delle Pallotte, la specialità abruzzese della serata, i 20 e gli 0€.

Seconda telefonata del Dottore, che questa volta propone un cambio. Francesca decide però di rifiutare l’offerta. Purtroppo il terzo giro parte con un tiro che costa 300.000 euro, di seguito 100 e 5.000 euro.

La cornetta suona per la terza volta nella puntata di Affari Tuoi e dall’altra parte c’è il Dottore. Il valore dell’offerta è di 20.000 euro ma anche questa volta Francesca trita l’assegno.

Quanto ha vinto Francesca ad Affari Tuoi?

Otto pacchi ancora in gioco e un tiro da fare. La scelta di Francesca ricade sul pacco numero 13 del Molise, che contiene 5 euro. Ancora una volta il Dottore offre un cambio alla pacchista, che sceglie di mantenere il pacco ricevuto dalla sorte.

Ma quanto hanno vinto stasera ad Affari Tuoi? Alle fasi finali della puntata il papà di Francesca becca il pacco da 1€. Cinque pacchi rossi e un solo blu ancora in gioco. Il Dottore si fa nuovamente sentire e questa volta con un’offerta economica del valore di 30.000 euro. Nulla da fare però, Francesca prosegue con la sua partita.

Tiro fortunato da 50€, che consente a Francesca di arrivare ai momenti finali della partita con CINQUE PACCHI ROSSI. Il Dottore si insinua nuovamente nel gioco dell’impiegata abruzzese proponendole un cambio, anche questa volta rifiutato.

Viene eliminato dal tabellone finale anche il premio di 15.000 euro quando arriva una nuova chiamata dal Dottore. Nuova offerta dall’altro lato del telefono, questa volta di 40.000 euro. Francesca e suo papà Giovanni sono compatti nel dire no all’offerta.

Purtroppo però il tiro chiamato subito dopo costa caro alla pacchista: 200.000 euro! Il Dottore propone nuovamente un cambio e, dopo un po’ di esitazione, Francesca rifiuta la proposta.

Chiamato anche il pacco da 75.000, Francesca arriva al ballottaggio finale con i pacchi da 10.000 e 20.000 euro. L’ultima offerta del Dottore è la media dei valori ancora in gioco: 15.000 euro. Questa volta però l’abruzzese decide di accettare. Nel suo pacco ce n’erano 20.000 euro…