Chi ha giocato stasera e quanto hanno vinto nella puntata di venerdì 30 maggio 2025 ad Affari Tuoi? Scopriamolo insieme.

Quanto hanno vinto ad Affari Tuoi?

Un nuovo appuntamento con Affari Tuoi è andato in onda questa sera, venerdì 30 maggio 2025. Il game show leader dell’access prime time riparte con un nuovo appuntamento e un nuovo concorrente a sfidare la sorte. Dopo la partita di Maria Concetta del Lazio, a giocare con Stefano De Martino stasera è stata Elisea per la Sicilia.

Elisea viene da Vittoria, in provincia di Ragusa, ed è una tabaccaia. Al suo fianco c’è la madre Concetta. Il pacco pescato è quello con il numero 19. Si parte, come di consueto, con l’apertura dei primi sei pacchi. Bruciati immediatamente 300.000 euro, il premio più alto in palio, e quello da 200.000 euro. Un inizio terribile per la povera Elisea.

Finalmente vengono scovati i primi pacchi blu, prima quello da 1 e poi quello da 100 euro. Si torna a eliminare i rossi, con l’uscita di 20.000 euro. Il primo giro si conclude con l’arrivo di Gennarino, la mascotte del programma. È il turno del Dottore, che contatta per la prima volta nella serata Stefano.

La prima proposta è un cambio, che viene immediatamente accettato dalla concorrente. La tabaccaia sicula abbandona il suo 19 e prende il numero 8. Viene subito scoperto il valore del pacco appena lasciato, che conteneva 0€.

Si prosegue con l’eliminazione dal tabellone del premio da 15.000 euro. L’ultima chiamata del secondo giro costa solo 50€. Squilla nuovamente il telefono con il secondo contatto del Dottore. Arriva la prima offerta della serata ed è del valore di 20.000 euro.

Dopo una breve riflessione, Elisea decide di non accettare l’offerta. La tabaccaia ha un sogno nel cassetto: quello di trasformare una sua casa in campagna in un b&b. Proprio per questa ragione ha bisogno di una somma più alta da portare a casa.

Quanto ha vinto Elisea ad Affari Tuoi?

Si prosegue con altri tre pacchi da chiamare. Il primo viene chiamato da mamma Concetta ed è quello da 500€. Il secondo tiro vale 5.000 euro, mentre l’ultimo della tripletta contiene solo 20€. Elisea arriva alla terza telefonata con cinque rossi ancora in palio contro tre blu.

Il Dottore torna a proporre un cambio. Questa volta però la concorrente sceglie di spedire al mittente la proposta. La partita prosegue nel verso giusto con l’uscita dei 200€. Risentiamo nuovamente il Dottore, che questa volta propone un’offerta del valore di 29.000 euro.

Elisea sceglie però di tritare l’assegno e andare avanti con un tiro. Le cose non vanno come previsto: bruciati i 100.000 euro.

Se vi state chiedendo quanto hanno vinto stasera ad Affari Tuoi, a breve avrete la vostra risposta. Torna a squillare il telefono con il Dottore dall’altra parte della cornetta. Proposto nuovamente un cambio, che viene accettato da Elisea, che prende il numero 9.

La partita di Elisea prosegue con un giro composto da due tiri. Viene subito aperto il pacco appena chiamato, che per fortuna conteneva solo 10€. Il secondo pacco, invece, conteneva 75.000 euro. Restano in gioco tre rossi e un solo blu.

Il Dottore telefona e propone alla concorrente un’offerta inferiore alla precedente: 15.000 euro. Elisea però decide di proseguire la sua partita. Un solo pacco da chiamare prima di un nuovo contatto con il Dottore ed è quello da 30.000 euro.

L’ultima proposta viene giocata a carte ed Elisea pesca quella contenente il cambio. Proposta rifiutata, la tabaccaia sceglie di tenere il suo pacco. Ultimo tiro prima del ballottaggio finale: fuori anche i 50.000 euro. Elisea tenta il tutto e per tutto con la Regione Fortunata. Nel terzo pacco a sua disposizione c’erano la granita e la brioche, specialità regionale della serata.

Il primo tentativo vale 100.000 euro ed Elisea punta il Veneto. La scelta si rivela sbagliata. Per 50.000 euro la seconda scelta ricade sull’Abruzzo. Nulla da fare, la risposta corretta era la Campania.

Pertanto se siete interessati a sapere quanto hanno vinto stasera ad Affari Tuoi adesso possiamo rispondervi: Elisea è tornata a casa a mani vuote!