Quanto hanno vinto stasera ad Affari Tuoi? Ecco quanto ha portato a casa stasera la concorrente di Affari Tuoi. Vediamo insieme com’è andata la partita di Maria Concetta, rappresentante del Lazio, nel celebre gioco dei pacchi.

Stasera Ad Affari Tuoi quanto hanno vinto?

Giovedì 29 maggio è andata in onda una nuova puntata di Affari Tuoi, il popolare game show di Rai 1 condotto da Stefano De Martino. Come di consueto, subito dopo il TG1, un concorrente ha giocato la sua partita, sognando di portare a casa una cifra importante. Ma cosa è successo dopo la gara giocata da Laura, concorrente della Lombardia? Scopriamolo nel dettaglio.

Protagonista della serata è stata Maria Concetta, rappresentante della regione Lazio. Originaria di Nettuno, gestisce un negozio di cialde e capsule. Ad affiancarla in studio il suo compagno Marco. Il destino le ha affidato il pacco numero 5. È riuscita a ottenere una buona vincita? Quanto hanno vinto stasera ad Affari Tuoi? Ripercorriamo insieme i momenti salienti della partita.

Sin dalle prime battute, il gioco ha preso un ritmo interessante. Nei primi sei turni, sono usciti dal tabellone alcuni premi consistenti, tra cui 20.000 Euro, 5 Euro e l’ambito premio da 300.000 Euro. A seguire sono stati eliminati anche 20 Euro e 500 Euro. Poco dopo il pacco da 15.000 Euro. Nonostante l’uscita dei 300.000, la concorrente ha rifiutato la proposta iniziale del Dottore (ha messo Maria Concetta davanti alla scelta), che offriva 28.000 Euro, scegliendo invece di andare avanti nella speranza di ottenere un premio più alto.

Dunque, quanto ha vinto Maria Concetta ad Affari Tuoi questa sera? Durante la partita, sono stati via via eliminati altri premi, tra cui quelli da 50 Euro e i Filetti di baccalà. Anche il pacco contenente 100 Euro è stato aperto ed eliminato dalla corsa. Il Dottore, deciso a interrompere l’avanzata della concorrente, ha proposto un cambio pacco. Ma, per la seconda volta, Maria Concetta ha detto “no” seguendo il suo istinto e i consigli del suo compagno.

Maria Concetta quanto ha vinto nel gioco dei pacchi?

Poco dopo, la pacchista ha aperto un nuovo pacco pesantissimo da 200.000 Euro. L’apertura, che ha mostrato una cifra alta, ha scatenando un deluso “No!” da parte del pubblico. Seguito poi da un altro contenente 1 Euro, mentre nel tiro successivo si nascondevano 0 Euro. Ciò ha acceso l’entusiasmo dello studio sulle note di Anema e Core.

A quel punto, il Dottore ha giocato le sue carte proponendo due alternative: cambio oppure offerta. Maria Concetta ha puntato sulla seconda opzione che è valsa 28.000 Euro. Dopo un rapido confronto con la concorrente del Lazio ha rifiutato anche questa possibilità.

E quindi, quanto ha vinto e portato a casa la concorrente di Affari Tuoi il 29 maggio? Nella seconda metà del programma, è comparso un premio da 30.000 Euro ancora in gioco, seguiti da 5.000 Euro. Il Dottore ha rilanciato con una nuova offerta: un tiro per il cambio. Dopo qualche momento di riflessione, Maria Concetta ha deciso di tenere il suo pacco numero 5. Poi un successivo tiro, con il pacco che conteneva 75.000 Euro.

Il Dottore ha proposto una nuova scelta: un tiro dal valore di 20.000 Euro, tritato poco dopo dalla concorrente, che ha proseguito la sua avventura nel game show. Andiamo avanti per scoprire quanto hanno vinto stasera ad Affari Tuoi.

Successivamente abbiamo visto eliminato un altro pesante premio da 100.000 Euro.

A questo punto della gara sono rimasti solo 4 pacchi: due blu e due rossi. Il Dottore ha provato a proporre il cambio per 1 tiro. Maria Concetta determinata è andata avanti, per poi liberare Gennarino.

Poi il Dottore ha provato un tentativo in extremis, visti i tre pacchi rimasti con una richiesta. A questo punto Maria Concetta ha avanzato 40.000 Euro, ma ha ricevuto 15.000 Euro, andando a ribasso. Questo è valso l’ennesimo tentativo della concorrente di andare avanti. Nell’ultima giocata la concorrente ha trovato 50.000 Euro.

Alla fine sono rimasti 200 Euro e 10.000 Euro. Così il Dottore ha chiesto se volessero giocare fino in fondo o andare alla Regione Fortunata. Lei ha scelto l’ultima opzione. Lei aveva 200 Euro, nell’altro pacco c’erano 10.000 Euro.

Dunque Maria Concetta ha tentato il tutto e per tutto scegliendo l’Abruzzo per provare a vincere 100.000 Euro, ma si è rivelata una scelta errata. Si è andati così a ribasso con 50.000 Euro. Sono state svelate le regioni che non nascondono certamente questa cifra. La concorrente ha puntato tutto sulla Sicilia stavolta contro il Trentino Alto Adige. La sua mossa si sarà rivelata vincente?

In conclusione, se vi stavate chiedendo quanto ha vinto stasera ad Affari Tuoi, possiamo dirvi che Maria Concetta è tornata a casa a mani vuote.