Quanto hanno vinto stasera, mercoledì 10 settembre 2025 ad Affari Tuoi? Scopri con Novella 2000 chi ha giocato e quanto si è portato a casa

Un nuovo appuntamento con il game show di Rai Uno è andato in onda stasera, mercoledì 10 settembre 2025. Ma quanto hanno vinto stasera ad Affari Tuoi? E chi ha giocato? Scopriamolo insieme!

Quanto hanno vinto ad Affari Tuoi?

Dopo la vittoria dolceamara di Romina della Sardegna, Stefano De Martino conduce il pubblico verso una nuova avvincente puntata del cosiddetto “gioco dei pacchi”. A giocare questa sera è Titti per la Campania.

Titti viene da Pozzuoli, è un’operatrice per l’infanzia e lavora in una scuola privata. Ha due figlie, Sara e Aurora. A sostenerla durante la sua partita è la sorella Lisa, anche lei un’operatrice per l’infanzia. Insieme a tutta la famiglia Titti gestisce un lido d’estate. Il pacco pescato dalla concorrente è quello con il numero 1.

Il gioco inizia bene, con l’uscita del premio da 200 euro. La prima inflessione arriva subito: fuori 200.000 euro. Il terzo tiro costa 20.000 euro mentre nel quarto ci sono 0 euro. Via con i festeggiamenti sulle note di Oh ma di Rocco Hunt e Noemi. Dopo una pausa danzereccia si torna al gioco, con la chiamata del pacco da 75.000 euro. Il primo giro si conclude con l’uscita del Pacco Nero, che questa sera contiene solo 100 euro.

A questo punto del gioco arriva la prima telefonata del Dottore. La prima proposta è un cambio. Titti sceglie però di tenere il suo pacco e di proseguire con la partita. Fuori subito il pacco da 30.000 euro. Viene fatto un mantra propiziatorio che porta fortuna, 50 euro prima e 500 euro poi.

Arriva finalmente la prima offerta economica del Dottore, che è del valore di 20.000 euro. “Ho tanti sogni, comprare casa nello stesso palazzo dove abitiamo tutti. 20.000 euro non bastano“, spiega Titti prima di tritare l’assegno.

La partita ricomincia con l’uscita del pacco da 1 euro. Dopo la vittoria si “piange”, con l’eliminazione del premio da 50.000 euro. Il terzo numero chiamato dalla concorrente è il 17, contenente solo 100 euro. Titti arriva alla terza telefonata con il Dottore con una situazione di perfetta parità tra rossi e blu.

Quanto ha vinto Titti ad Affari Tuoi?

Squilla il telefono e dall’altra parte c’è di nuovo il Dottore a proporre un cambio. Il numero 1 del suo pacco rappresenta il giorno di nascita di sua figlia, perciò Titti decide di proseguire il gioco ancora con quello: il cambio è rifiutato. Un solo tiro da fare ed è quello da 5 euro.

Si torna a risentire il Dottore il quale, dopo un cambio, un’offerta e un cambio, torna a offrire soldi: 30.000 euro per la precisione. Titti è chiamata a fare un solo tiro e fa la scelta giusta selezionando il pacco contenente Gennarino. Solo due blu ancora in gioco e ben quattro rossi.

Squilla il telefono e il Dottore torna a farsi sentire, che propone di nuovo un cambio. Titti però non cede e prosegue con il pacco pescato all’inizio della partita. Se vi state chiedendo quanto hanno vinto stasera ad Affari Tuoi a breve avremo la risposta.

Passo falso per la concorrente, che brucia 100.000 euro prima di ricevere un’altra telefonata dal Dottore. Questa volta si gioca a carte, da una parte il cambio e dall’altra l’offerta. Titti pesca la prima carta e questa volta decide di cambiare il suo pacco. Lascia il pacco numero 1 e sceglie il 14, che le ricorda il giorno in cui la nonna è andata via.

La pacchista sceglie di aprire subito il pacco appena lasciato: c’erano al suo interno solo 10 euro! Arriva un’altra offerta del Dottore, che questa volta vale 33.000 euro. Dopo una piccola riflessione Titti decide di tritare l’assegno e proseguire.

C’è da fare un solo tiro quando sono ancora in ballo i 300.000 euro. La concorrente campana opta per il pacco da 15.000 euro, salvando il premio più cospicuo. L’offerta del Dottore sale e arriva a ben 45.000 euro! Titti ci pensa a lungo ma al termine della riflessione decide di accettare l’offerta.

Perciò se vi state chiedendo quanto ha vinto Titti ad Affari Tuoi stasera adesso abbiamo la risposta: Titti si porta a casa 45.000 euro (e nel suo pacco c’erano 300.000 euro)