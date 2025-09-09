Quanto hanno vinto stasera, martedì 9 settembre 2025, ad Affari Tuoi? Ecco chi ha giocato stasera e quanto si è portato a casa

Questa sera, martedì 9 settembre 2025, è andato su Rai Uno in onda il primo appuntamento della settimana con il “gioco dei pacchi”. Quanto hanno vinto stasera ad Affari Tuoi? Scopriamolo insieme

Dopo lo stop forzato di ieri sera a causa della Nazionale di Calcio, torna per la seconda settimana il game show dell’access prime time condotto da Stefano De Martino. La domanda che vi ponete tutti è spontanea: quanto hanno vinto stasera ad Affari Tuoi? A breve lo scopriremo!

Partiamo con dirvi che a giocare stasera è Romina della Sardegna. Romina viene da Cagliari, fa parte di una società che si occupa di sicurezza sul lavoro. A sostenerla durante la partita è il fratello Riccardo, che nella vita è un impiegato amministrativo. Il pacco pescato a inizio puntata è quello con il numero 17.

La partita inizia con i primi sei tiri di rito. Romina fa fare i primi due tiri al fratello, il quale sceglie prima un rosso da 10.000 euro e poi un blu da 10€. La concorrente prende poi la parola optando prima per quello da 20 e poi quello da 100.000 euro. Si riprende aria grazie all’eliminazione del premio da 200 euro. Sul finale però Romina pesca un altro rosso, da 50.000 euro.

Dopo il primo giro, concluso in una situazione di perfetta parità, arriva la prima telefonata del Dottore con una proposta di cambio. La concorrente non ama particolarmente il numero del pacco ricevuto dalla sorte ma, sotto consiglio del fratello, decide di rifiutare l’offerta e andare avanti. Se vi state chiedendo quanto hanno vinto stasera ad Affari Tuoi a breve avrete la vostra risposta.

Per Romina c’è un secondo giro da tre tiri da portare a termine. Si ricomincia con il piede giusto e l’eliminazione dei premi da 500 e 50 euro. Ed esce fuori anche Gennarino, la simpatica mascotte della trasmissione. Tripletta praticamente perfetta per Romina!

Quanto ha vinto Romina ad Affari Tuoi?

Dopo la pulizia di pacchi blu arriva la seconda telefonata del Dottore, questa volta con un’offerta economica da 33.000 euro. Nonostante la proposta però Romina decide di proseguire con il gioco. Viene fatto fuori dal tabellone finale anche il pacco da 1 euro. Di seguito viene selezionato quello da 30.000 euro, mentre l’ultimo tiro punta il pacco contenente i mamuthones (maschere tipiche sarde).

Un’altra tripletta perfetta per Romina, che preserva ancora i premi più alti da 300.000 e 200.000 euro. Squilla di nuovo il telefono e dall’altra parte della cornetta torna a farsi sentire il Dottore con una nuova offerta: 40.000 euro! I due fratelli si aspettavano una proposta economica del valore più alto e decidono di tritare l’assegno.

Un solo tiro da fare e Romina opta per il numero 13, anno di nascita di entrambe le sue nonne. È il pacco nero, che contiene 50.000 euro. Nuovo contatto telefonico da parte del Dottore, che questa volta propone un cambio. La proposta viene rispedita al mittente.

Quanto hanno vinto stasera ad Affari Tuoi? A breve avremo finalmente la risposta. Intanto la partita di Romina prosegue con un giro da un tiro. Non è quello fortunato, perché il pacco chiamato contiene 75.000 euro. Salvi ancora quattro rossi mentre, di contro, sono ancora in ballo due blu.

Il Dottore torna a farsi sentire con un’offerta del valore di 33.000 euro, la stessa fatta agli inizi della partita. Romina e Riccardo però decidono di giocare ancora. C’è solo un tiro da fare e, purtroppo, costa alla concorrente ben 300.000 euro. Un passo falso di cui approfitta immediatamente il Dottore, che torna a offrire un cambio.

Romina questa volta decide di cambiare il suo pacco: lascia il 17 e prende il 18. Il pacco appena lasciato viene immediatamente aperto e al suo interno c’erano solo 0 EURO. Sulle note di Oh ma di Rocco Hunt e Noemi si inaugura la stagione con un nuovo ballo.

Nuova telefonata del Dottore, che torna a offrire ancora 33.000 euro. Romina decide di accettare l’offerta. Nel suo pacco c’erano 200.000 euro.Perciò se vi state chiedendo quanto hanno vinto stasera ad Affari Tuoi adesso abbiamo la risposta: Romina si porta a casa 33.000 euro! Congratulazioni!