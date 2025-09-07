Quanto hanno vinto stasera, domenica 7 settembre 2025, ad Affari Tuoi? Ecco chi ha giocato stasera e quanto si è portato a casa

Stasera, domenica 7 settembre 2025, va in onda l’ultimo appuntamento della prima settimana del gioco dei pacchi su Rai 1. Ma quanto hanno vinto stasera ad Affari Tuoi e cosa è successo durante la partita? Scopriamolo insieme.

Quanto hanno vinto stasera ad Affari Tuoi?

Si chiude la prima settimana del programma condotto da Stefano De Martino, che quest’anno si sta scontrando contro un avversario temibile come La Ruota della Fortuna. Ma quanto hanno vinto stasera ad Affari Tuoi? Stasera, domenica 7 settembre, a giocare è Giulia per il Lazio, una delle veterane del programma presente da 33 puntate in studio.

Giulia viene da Civitavecchia, ha 34 anni ed è un’impiegata amministrativa presso il centro di salute mentale della sua città. A sostenerla durante il gioco è la mamma Anna, che nella vita è un’infermiera. Il pacco donatole dalla sorte è quello con il numero 8. Si parte con i primi sei tiri e una prima chiamata contenente appena 5 euro.

Si prosegue positivamente con l’uscita del premio da 500 euro e del pacco nero, contenente 10.000 euro. Il primo passo falso costa caro a Giulia, il quarto tiro contiene 300.000 €. Bruciati anche i 50.000 euro. Il primo giro si chiude con l’uscita del pacco da 10 euro.

A questo punto della partita arriva la prima chiamata del Dottore, che propone un cambio. Dopo averci ragionato con sua madre Giulia decide di trattenere il suo pacco e proseguire la partita. Si procede con altri tre tiri. Il primo pacco della nuova tripletta contiene solo 20 euro, a cui segue anche quello da 0€. L’ultimo pacco del giro è quello con i 15.000 euro.

Torna a chiamare il Dottore, che propone la sua prima offerta economica alla pacchista del valore di 25.000 euro. Giulia però decide di rifiutare l’offerta e andare avanti con il gioco. Se vi state chiedendo quanto hanno vinto stasera ad Affari Tuoi a breve avrete la risposta.

Quanto ha vinto Giulia ad Affari Tuoi?

Intanto per Giulia inizia il terzo giro composto da altri tre tiri. Tripletta che parte con il piede sbagliato: i 75.000 euro vengono fatti fuori dal tabellone dei premi. Non va meglio neanche con la seconda chiamata, contenente il premio da 10.000 euro. Con il terzo tiro dei tre la situazione si raddrizza e viene chiamato in studio Gennarino, il cagnolino più amato della tv.

Torna a farsi sentire il Dottore che segue “la regola dell’alternanza” e ripropone un cambio. Giulia segue il consiglio di sua madre e decide di cambiare il pacco: lascia il numero 8 e si prende il numero 15 appartenente al Molise. La concorrente scopre subito il contenuto del pacco appena lasciato: il sanpietrino!

Mossa giusta per Giulia, che riceve una nuova telefonata del Dottore. Questa volta per la pacchista arriva ancora una volta un’offerta di 25.000 euro. La reazione della concorrente è sempre la stessa: l’assegno viene tritato e si va avanti con la partita.

Un solo tiro da fare, che costa 30.000 euro. Siamo in una situazione di parità di 3 blu e 3 rossi e sono ancora in ballo 100.000 e 200.000 euro. Il Dottore torna a telefonare con una proposta di cambio. Giulia decide di cambiare nuovamente il suo pacco e si prende il numero 12 appartenente alla Campania. Tuttavia la concorrente sceglie di non scoprire subito il valore del pacco appena lasciato.

Fuori anche i 20.000 euro quando arriva l’ennesima chiamata da parte del Dottore. E non cambia il valore della sua offerta: è sempre di 25.000 euro. Manca davvero poco per scoprire quanto hanno vinto stasera ad Affari Tuoi. Giulia però vuole giocare ancora e per la terza volta trita l’assegno.

C’è un solo tiro da fare e Giulia sceglie di aprire il pacco cambiato poco fa: ci sono solo 200 euro all’interno! Sale l’offerta economica del Dottore, che questa volta è di 33.000 euro. Dopo un momento di riflessione la concorrente rifiuta l’ennesima offerta e prosegue con l’unico tiro da fare. Purtroppo però il pacco chiamato è quello da 100.000 euro.

Squilla di nuovo il telefono e il Dottore ripropone nuovamente 33.000 euro. Questa volta però la decisione è diversa: Giulia decide di accettare l’offerta. Nel terzo cambio a sua disposizione c’erano solo 50 euro! La scelta della concorrente si è rivelata vincente. Perciò se vi state chiedendo quanto hanno vinto stasera ad Affari Tuoi finalmente abbiamo la risposta: Giulia ha vinto 33.000 euro! Complimenti!