Innocence torna sabato 6 e domenica 7 su Canale 5 con due nuovi appuntamenti. Ma quali sono le anticipazioni? Ecco cosa prevede la trama.

Anticipazioni Innocence, sabato 6 settembre

Le anticipazioni di Innocence per la puntata in onda sabato 6 settembre su Canale 5 promettono momenti di grande tensione emotiva. Inaspettatamente, Ela si presenta a casa della famiglia Ilgaz e accusa pubblicamente Ilker di averla colpita con una sedia pur sapendo che fosse incinta. Secondo il suo racconto, proprio quell’aggressione avrebbe causato la perdita del bambino.

L’atmosfera si fa subito tesa. Messo alle strette, Ilker non può più negare e confessa: “Sì, l’ho colpita. Ero arrabbiato. Il bambino era mio”. Le sue parole colpiscono Irem come un pugno. La donna, devastata dalla rivelazione, decide di lasciare immediatamente il marito.

La trama di Innocence si infittisce quando entra in scena Hale, che alle spalle di tutti trama per salvare l’onore della famiglia. Insieme a Banu, cerca di impedire che la notizia della gravidanza di Ela diventi di dominio pubblico. Banu si reca così da Bahar e Timur, spiegando loro che se la verità venisse fuori, senza documenti medici a sostegno e con Timur che ha accettato denaro da Ilker, sarebbero i Yuksel a essere accusati.

E ancora le anticipazioni di Innocence mostrano una Ela spaventata, che alla fine decide – suo malgrado – di mantenere il silenzio. La verità sul suo aborto resta un segreto. Una scelta dolorosa ma dettata dalla paura e dalla pressione.

La puntata si chiude con la sensazione che nessuno uscirà indenne da questa rete di bugie e verità non dette.

Trama 7 settembre

Le anticipazioni di Innocence per la puntata di domenica 7 settembre su Canale 5 si aprono con Bahar che cerca di convincere Ela a parlare pubblicamente della sua gravidanza e della verità sull’aborto. Ma la giovane, ancora molto fragile e intimorita dal giudizio della gente, sceglie di restare in silenzio. Un silenzio che dura poco.

A rompere ogni riserbo è Irem, che decide di fare una diretta sui social dopo il divorzio con Ilker. Durante il collegamento, non solo conferma la rottura con il marito, ma lascia tutti senza parole quando parla apertamente della gravidanza di Ela, rivelando un segreto che fino a quel momento era rimasto custodito da pochi.

Le anticipazioni di Innocence continuano con la reazione mediatica: le rivelazioni di Irem fanno il giro del web, scatenando una bufera. Anche il pubblico si divide, tra chi difende Ela e chi la accusa. La ragazza, già provata, si ritrova ancora una volta al centro delle critiche.

Nel frattempo, la trama di Innocence si concentra anche su Mert. Durante un litigio in famiglia, il bambino scopre che suo padre Timur rischia seriamente la prigione. La notizia lo sconvolge e, incapace di gestire la paura, finisce per riversare la sua rabbia contro Ela.

Il giorno dopo, nel tentativo di tornare alla normalità, Ela decide di rientrare all’università insieme a Burcak e Umut. Ma l’ambiente non è più lo stesso: sguardi, mormorii e tensione rendono il ritorno in aula un’esperienza difficile e dolorosa.

Quando va in onda e quante puntate ha Innocence

La soap turca va in onda ogni sabato e domenica pomeriggio su Canale 5, verso le 17:45. Ricordiamo che l’orario può variare leggermente, ma il doppio appuntamento del weekend resta confermato.

Al momento non è ancora noto il numero totale di puntate che saranno trasmesse in Italia. In Turchia, la serie ha una stagione completa già conclusa.

Dove vedere Innocence in TV e streaming

Non ultimo è bene ricordare anche dove vedere la serie in TV e in streaming.

Puoi seguire ogni episodio di Innocence non solo su Canale 5, ma anche in streaming su Mediaset Infinity, disponibile via app, sito web o smart TV.

È possibile guardare le puntate in diretta oppure recuperarle on demand.