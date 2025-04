Pamela Prati è stata ospite a La Vita in Diretta, dove ha commentato la sua mancata vittoria di Ne vedremo delle belle, dando una propria spiegazione.

Ospite al tavolo de La Vita in Diretta, Pamela Prati è tornata a parlare della sua partecipazione al programma Ne vedremo delle belle, show in cui è stata tra le protagoniste più apprezzate e spesso in cima alla classifica.

Nonostante l’ottimo percorso, la showgirl non ha conquistato la vittoria finale, andata a Lorenza Mario. Durante un rapido scambio di oggi con Alberto Matano, ha rilasciato una dichiarazione che ha sorpreso pubblico e conduttore.

Alla domanda su come sia possibile che non sia riuscita a trionfare anche alla fine, Pamela ha risposto con fermezza: “Potevo vincere, facendo un’altra scelta. Potevo fare un’altra scelta, invece ho fatto una scelta di cuore“.

Un’affermazione che ha lasciato interdetto Matano, il quale ha cercato subito di approfondire il significato di quelle parole. Il riferimento era alla sfida contro Matilde Brandi, con la quale Pamela ha deciso volontariamente di confrontarsi.

Secondo quanto lasciato intendere dalla showgirl, questa decisione sarebbe stata più emotiva che strategica e avrebbe influito sull’esito finale della competizione, come se avesse in qualche modo scelto lei di non vincere, optando per sfidare Matilde.

Nonostante Matano abbia cercato di ottenere una spiegazione più chiara, Pamela ha mantenuto un certo riserbo, lasciando che fossero le sue parole precedenti a parlare per lei.

Alla domanda se le fosse dispiaciuto non vincere, ha risposto senza esitazioni:

“No. Potevo vincere, facendo un’altra scelta. Su quattro puntate, tre ero prima…“.

Nonostante gli ascolti non abbiamo premiato Ne vedremo delle belle, sui social il programma ha fatto parecchio parlare di sé. Purtroppo, lo scontro in prima serata con Amici ha finito per penalizzarlo.