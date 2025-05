Oggi mercoledì 21 maggio su Rai 1 è in onda una nuova puntata del noto gioco dei pacchi. Stasera quanto hanno vinto ad Affari Tuoi? Ecco com’è andata nel dettaglio e cosa è successo.

Quanto hanno vinto stasera ad Affari Tuoi?

Dopo la straordinaria partita di Rosa durante la puntata di ieri 21 maggio, stasera com’è andata al gioco dei pacchi? Durante l’appuntamento di oggi con Stefano De Martino, quanto hanno vinto ad Affari Tuoi stasera?

Nella puntata odierna ha giocato Joelle, pacchista del Veneto, al momento dell’annuncio della sua partita ha pescato il pacco numero 1. La concorrente vive a Rovigo e fa la pallavolista e futura psicologa. A supportarla Filippo, il suo fidanzato. Lui è un ex rugbista e oggi vigile del fuoco.

Terminata questa breve presentazione si è entrati finalmente nel vivo del gioco per scoprire oggi 22 maggio quanto hanno vinto stasera ad Affari Tuoi. Si è cominciato, come di consueto, con l’eliminazione dei primi tre pacchi: 20 Euro; 100.000 Euro e Gennarino. È andata avanti poi con la scelta di altri tre pacchi, dal valore di 100 Euro, poi il noto vino veneto “amarone” e 15.000 Euro.

Il Dottore ha fatto subito sentire la sua presenza ad Affari Tuoi con una prima chiamata dove ha proposto una prima offerta da 32.000 Euro. Joelle ha rifiutato e ha deciso di tritare l’assegno.

Per tale ragione abbiamo visto sfumare altri tre pacchi da: 30.000 Euro; 200 Euro e 200.000 Euro. La partita di Joelle com’è andata avanti?

Joelle quanto ha vinto al gioco dei pacchi

Sappiamo quindi ad Affari Tuoi quanto hanno vinto oggi 22 maggio? Senza troppe interruzioni la partita di Joelle è proseguita, quando come di consueto a rovinare l’atmosfera è arrivata la chiamata del Dottore. Quest’ultimo ha proposto il cambio, determinata Joelle ha lasciato il suo per prendere il 4. Non ha voluto svelare subito la cifra del suo precedente pacco.

Le successive mosse hanno visto l’eliminazione di queste cifre: 1 Euro; 500 Euro e l’apertura del pacco numero 1, che conteneva 20.000 Euro. A questo punto il Dottore ha avanzato 1 tiro da 32.000 Euro. Joelle in puntata ad Affari Tuoi ha rifiutato. In seguito c’è stata l’apertura di un altro pacco da 10.000 Euro.

La gara è proseguita ancora e ci ha svelato pian piano quanto hanno vinto stasera ad Affari Tuoi? Joelle ha ricevuto la proposta di cambio, ma ha preferito continuare e ha spacchettato un altro pacco che nascondeva 0 Euro. Così è esplosa la festa sulle note di Anema e Core.

In gioco ad Affari Tuoi ancora 6 pacchi. Il Dottore nella sua nuova proposta ha suggerito a Joelle un tiro per un’offerta pari a 45.000 Euro. Con coraggio la concorrente dopo averci riflettuto è andata avanti per la sua strada. Così ha aperto un altro pacco da 5.000 Euro.

Quindi se siete curiosi di scoprire quanto hanno vinto stasera ad Affari Tuoi nella puntata del 22 maggio, è necessario continuare la lettura del pezzo. La partita di Joelle è andata avanti con l’apertura degli ultimi pacchi, non prima però di un’offerta del Dottore, da due tiri con una nuova offerta da 50.000 Euro. A questo punto la pacchista ha seguito le sue sensazioni e alla fine ha scelto continuare. Nei due pacchi a seguire ha trovato 75.000 Euro prima e in seguito 50.000 Euro.

Infine un solo tiro rilanciato dal Il Dottore che ha fatto un’ultima proposta da 32.000 Euro. Joelle a sorpresa ha accettato.

Sono quindi rimasti in piedi 2 soli pacchi. In uno sono presenti 50 Euro e 300.000 Euro.

Questo ci ha permesso di scoprire quindi che Joelle nel suo pacco aveva 300.000 Euro, mentre il suo avversario 5 Euro. Ora alla domanda quanto hanno vinto stasera ad Affari Tuoi, possiamo affermare con certezza che Joelle nella puntata del 22 maggio ha portato a casa 32.000 Euro. Congratulazioni!