Recentemente Genny Urtis ha raccontato di essersi sottoposta a un intervento al seno. Adesso in un’intervista ha rivelato quanto è costata l’operazione di mastoplastica additiva.

Quanto è costato l’intervento al seno di Genny Urtis

Genny Urtis, al secolo Giacomo Urtis, è tornata a far parlare di sé dopo l’intervista rilasciata al programma radiofonico La Zanzara. Con sincerità e ironica ha raccontato il recente intervento di mastoplastica additiva a cui si è sottoposta, dopo aver mostrato il risultato sui social. Una scelta ponderata, frutto di anni di riflessione da parte sua.

“È un intervento che va dai 5.000 agli 8.000 euro. Lo ha pagato il mio fidanzato”, ha dichiarato con disinvoltura. Ma la spesa non è stata tutta a carico del partner: “Lavorando in questo campo, la protesi me l’ha regalata una ditta”, ha aggiunto, spiegando come il suo lavoro nel settore dell’estetica abbia tratto dei vantaggi anche economici.

Altro aspetto interessante dell’intervista è come Genny Urtis sta affrontando il suo percorso di transizione: “Sulla carta di identità sono ancora Giacomo, ma solo perché voglio fare le cose piano”, ha spiegato. “Ci ho pensato tre anni prima di fare il seno, perché poi cambi idea. Ho paura di tutto”.

Seppur note le sue origini nel mondo dello spettacolo e della chirurgia estetica, Genny Urtis ha scelto uno stile sobrio per la sua nuova immagine: “Ho voluto un seno piccolo perché adesso frequento qualcuno della Milano bene. Andiamo negli hotel, nei ristoranti, alle cene di beneficenza… e non mi va di arrivare bombastica con i labbroni”.

A quanto pare avrebbe scelto una “seconda e mezzo”, definita da lei stessa “un seno bon ton”, discreto, elegante, in linea con una nuova fase della sua vita. Per lei infatti oltre alla bellezza, conta senza dubbio anche l’armonia e la coerenza con l’ambiente che frequenta.

Genny Urtis senza filtri ha rivelato la sua nuova vita, pronta a vivere la sua transizione senza fretta ma con piena consapevolezza rispetto al passato.