Oggi mercoledì 23 aprile torna in onda Affari Tuoi con una nuova puntata. Ma quanto hanno vinto stasera nel famoso gioco dei pacchi? Scopriamolo insieme!

Quanto hanno vinto stasera ad Affari Tuoi?

Affari tuoi torna in onda mercoledì 23 aprile 2025 dopo uno stop forzato di qualche giorno in segno di rispetto per Papa Francesco, morto lo scorso lunedì 21 aprile. Nella puntata odierna del game show dell’access prime time condotto con successo da Stefano De Martino gioca Armando, da settimane protagonista di un vero e proprio tormentone sulle note di Bailando di Enrique Iglesias.

Armando gioca per il Molise, è originario di Sepino e vive a Campobasso come dipendente comunale. A sostenere il pacchista durante il gioco c’è il fratello Daniele. Al pacchista è capitato in sorte il pacco con il numero 6.

La partita di Armando inizia con l’apertura dei primi sei tiri. L’inizio è positivo con l’apertura dei pacchi da 500 euro e 1 euro. Tre passi falsi uno dietro l’altro con l’uscita dei premi da 20.000 euro, da 30.000 euro e quello da 100.000 euro. L’ultima chiamata porta il gioco di nuovo in parità con l’uscita di un pacco blu: quello da 20€.

Proseguiamo la nostra maratona virtuale per scoprire quanto hanno vinto stasera ad Affari Tuoi, 23 aprile 2025. È il momento della prima telefonata del Dottore con la prima offerta della serata, del valore di ben 34.000 euro. L’assegno viene però tritato da Armando, che prosegue il gioco con altri tre tiri.

Subito fuori dai giochi i 4 calcioni, la specialità molisana della serata. La serie fortunata prosegue con l’apertura dei pacchi da 100 euro e 50 euro. Con 7 pacchi rossi contro 4 blu ancora all’attivo Armando arriva alla seconda telefonata del Dottore. L’offerta dall’altro lato della cornetta sale e arriva a 39.000 euro.

Nulla da fare anche in questo caso. Il concorrente decide di rifiutare la proposta e andare avanti. La partita di Armando prosegue con l’uscita di scena del premio poco cospicuo da 10 euro e subito dopo quello da 10.000 euro. L’ultimo tiro prima della terza chiamata del Dottore costa ad Armando 15.000 euro.

Affari Tuoi, quanto ha vinto Armando?

Il telefono suona di nuovo e Stefano De Martino risponde prontamente. Dall’altra parte della cornetta il Dottore offre al concorrente 44.000 euro. Anche in questo caso Armando decide di proseguire con il gioco. Il molisano è chiamato a fare un solo tiro e riesce a “liberare” Gennarino, il simpatico cagnolino diventato una vera e propria mascotte di Affari Tuoi.

Per la quarta volta nella serata arriva la chiamata del Dottore, che questa volta propone ad Armando un cambio. Il concorrente sceglie di mantenere il pacco ricevuto in dono dalla sorte. Viene eliminato il premio da 5.000 euro ma ci sono ancora ben saldi i premi più succosi (da 50.000 a 300.000 euro).

A questo punto il Dottore gioca al rialzo e propone ad Armando di andare via con un assegno da 49.000 euro. Il molisano però rifiuta nuovamente l’offerta e prosegue. La partita si complica con un tiro che costa al concorrente 200.000 euro.

Ring ring, è di nuovo il Dottore al telefono. Quando ci sono solo cinque pacchi in gioco viene proposto ad Armando un nuovo cambio. Anche in questo caso però il pacchista decide di mantenere il suo pacco. L’unico tiro del turno successivo cosa al concorrente il premio massimo: 300.000 euro.

A questo punto il Dottore fa un’offerta del valore di ‘appena’ 15.000 euro, che viene tritata immediatamente. Solo quattro pacchi in gioco e un nuovo tiro da fare. Armando apre il pacco numero 11 della Basilicata, che contiene 200 euro. Il Dottore propone nuovamente un cambio e questa volta Armando decide di accettare, nonostante il parere contrario del fratello Daniele. Per lui il pacco numero 16.

Armando al rush finale, quanto hanno vinto ad Affari Tuoi?

Armando apre subito il pacco numero 6 appena cambiato e brucia 75.000 euro. L’ultima offerta del Dottore è di 19.000 euro. Questa volta però il concorrente decide di accettare. Perciò Armando ad Affari Tuoi nella puntata del 23 aprile ha vinto…19 mila Euro! Congratulazioni!

Affari Tuoi, nel pacco di Armando c’erano 0 euro!

