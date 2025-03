A seguito delle ultime inchieste di Striscia La Notizia, che ha parlato di presunte irregolarità, ieri sera ad Affari Tuoi sembrerebbe essere arrivata la risposta al tg satirico.

Cosa è accaduto ad Affari Tuoi

Ieri sera su Rai 1 è andata in onda una nuova puntata di Affari Tuoi, durante la quale non sono mancati i colpi di scena e le emozioni. A giocare è stata Mariagrazia, concorrente della Sardegna, e la sua partita ha appassionato tutto il pubblico. A un tratto però è accaduto qualcosa di inaspettato, che in queste ore sta facendo discutere il web. Ma andiamo per gradi e capiamo cosa è successo.

Tutto è iniziato quando la giocatrice ha deciso di attuare una curiosa strategia. Dopo aver aperto il pacco contenente 200mila euro e dopo aver rifiutato una prima proposta del Dottore, Mariagrazia ha voluto scegliere pacchi che, secondo lei, statisticamente dovrebbero contenere cifre alte. Durante la partita però ad attirare l’attenzione è stata una conversazione tra Stefano De Martino e il Dottore.

LEGGI ANCHE: Anna Acciardi e Alfred Ekhator sono tornati insieme? Il video sospetto

Il conduttore di Affari Tuoi ha infatti dichiarato: “Qui si insiste con la statistica”. A quel punto è arrivata la piccata replica del Dottore, che senza giri di parole ha affermato: “La statistica uccide il gioco. Qui ci sono sensazioni. Questo gioco è aleatorietà”. Queste dichiarazioni, che non sono passate inosservate, sembrerebbero essere una vera e propria replica alle recenti inchieste di Striscia La Notizia, che negli ultimi mesi ha più volte parlato di presunte irregolarità all’interno del game show.

Mariagrazia nel mentre ha proseguito la sua partita, ma giunta verso la fine, rimasta con i pacchi da 20€, 5mila€ e 300mila€, ha deciso di accettare l’offerta del Dottore ed è così tornata a casa con 40mila€. La concorrente, che nel suo pacco aveva i 5mila€, ha così vinto una discreta somma e ha lasciato la trasmissione più che entusiasta.