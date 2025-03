Questa sera a Striscia La Notizia andrà in onda un servizio in cui si farà luce su Affari Tuoi: è pilotato o no? Il tg satirico pare avere delle prove per spiegare come starebbero le cose sulle presunte irregolarità.

Striscia fa luce sulle presunte irregolarità di Affari Tuoi

Striscia La Notizia, esattamente come già accaduto in altre occasioni ha parlato del gioco di Affari Tuoi, trasmissione di Rai 1 attualmente condotta da Stefano De Martino. Il tg satirico di Canale 5 ha fatto luce su alcune presunte “stranezze” e “irregolarità” che ci sarebbero nel game show. Adesso, in vista della puntata di stasera, in un filmato, Striscia ha fatto sapere di avere una “inoppugnabile documentazione”.

Nel servizio realizzato dall’inviata Rajae infatti si parlerà del programma televisivo e nello stesso la reporter ha detto: “Perché l’unica fortuna che si incontra ad Affari Tuoi è quella di capitare nella puntata giusta”.

Nell’anticipazione Striscia La Notizia si dice che un gioco si può realmente basare sulla fortuna solo nel momento in cui ci sono le stesse possibilità di vittoria e sconfitta per tutti i partecipanti. Pare però che questo principio secondo il programma di Antonio Ricci non si vedrebbe nella trasmissione di Affari Tuoi.

Tutto sarebbe partito dalle rivelazioni di Max Giusti nel podcast “Tintoria”. L’ex conduttore aveva dichiarato come nella trasmissione pare si debba rientrare in un budget medio prestabilito di almeno 33.000 Euro a puntata. Sempre nel 2024 il Dottore di Affari Tuoi, Pasquale Romano aveva smentito il tutto sia a La Verità che a Fanpage.it, respingendo così le insinuazioni.

Striscia La Notizia nel comunicato ha quindi fatto sapere cosa avrebbe fatto dei controlli per fare luce sulle presunte irregolarità. Ecco cosa sarebbe emerso su Affari Tuoi: “Striscia ha scoperto così un vero e proprio ‘sistema’ che distribuisce quotidianamente premi di diverso valore. Ma, alla fine, sempre rispettosi di una media prestabilita“.

Così entrando nel dettaglio, come si legge nella nota ufficiale, Striscia con dati alla mano avrebbe provato la sua teoria su Affari Tuoi. Questo sistema, in base a quanto riportato, non coinvolgerebbe solo il periodo di conduzione di Max Giusti, ma anche in seguito con Flavio Insinna:

“Si è riusciti a garantire una vincita media di circa euro 36.000 a puntata e ciò per ben quattro edizioni consecutive (edizione 2013/2014 euro 36.178/puntata, nel 2014/2015 euro 35.234/puntata, poi nel 2015/2016 euro 36.201/puntata. Infine edizione 2016/2017 euro 36.769/puntata)”.

Secondo Striscia La Notizia dunque Affari Tuoi non sarebbe un gioco basato sulla fortuna, ma “un programma che ogni sera elargisce la vincita per rispettare così il budget che si era prefissato”. Sempre stando al pensiero di Striscia il tutto sarebbe dunque guidato da delle dinamiche che potrebbero sembrare apparentemente casuali. A questo punto la trasmissione di Canale 5 ha svelato se anche quest’anno si starebbe o meno verificando lo stesso. Solo nel servizio di stasera, però, ci sarà la risposta da parte del programma.