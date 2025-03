A distanza di mesi dalla fine della loro esperienza a Temptation Island, in queste ore Anna Acciardi e Alfred Ekhator sono tornati al centro dell’attenzione. Un video postato da lei sui social fa infatti intendere che i due potrebbero essere tornati insieme.

Ritorno di fiamma tra Anna Acciardi e Alfred Ekhator?

Due grandi protagonisti dell’ultima edizione di Temptation Island sono stati senza dubbio Anna Acciardi e Alfred Ekhator. Il viaggio nei sentimenti della coppia ha appassionato tutto il pubblico e durante questo percorso non sono mancati inaspettati colpi di scena. Proprio il giovane protagonista del reality show si è pericolosamente avvicinato alla single Sofia, fino a quanto tra i due non è scattato il bacio. A quel punto Anna ha richiesto il falò di confronto immediato e una volta faccia a faccia col suo compagno è partito un accesso botta e risposta, che ha portato alla fine della relazione.

Ekhator ha così deciso di lasciare il reality show insieme alla tentatrice, iniziando con lei una conoscenza. La frequentazione è tuttavia durata una manciata di settimane e tra i due sono poi partiti una serie di scontri social che per diverso tempo hanno fatto discutere.

Adesso, a distanza di mesi da Temptation Island, Anna Acciardi e Alfred Ekhator sono tornati al centro dell’attenzione. Tutto è iniziato quando lei ha postato su TikTok un video sospetto, che è diventato immediatamente virale sui social e che fa ipotizzare che i due potrebbero essere tornati insieme. Nel filmato infatti vediamo la mano di un ragazzo che accarezza la Acciardi. Ad accompagnare la clip è il seguente messaggio: “Spero tu abbia imparato la lezione”. A quel punto si è iniziato a parlare di un ritorno di fiamma tra Anna e Alfred e ovviamente i fan del reality show si sono divisi.

Tuttavia al momento non sappiamo se il ragazzo che appare nel video sia davvero Ekhator. Attualmente infatti i due non hanno ancora fatto chiarezza sulla situazione, ma di certo nelle ore a venire ne sapremo di più in merito.