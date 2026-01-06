Momento di tensione a Crans-Montana. La troupe Rai ha subito un’aggressione mentre raccontava la tragedia avvenuta a Capodanno che ha visto la morte di tante giovani vite. A raccontare l’accaduto il giornalista Domenico Marocchi.

L’aggressione alla troupe Rai a Crans-Montana

Una scena sconvolgente ha avuto luogo a Crans-Montana, in Svizzera, dove una troupe della Rai è stata aggredita mentre stava realizzando un servizio sul devastante incendio che ha colpito il locale Le Constellation durante i festeggiamenti di Capodanno.

L’inviato della troupe Rai di Uno Mattina News, Domenico Marocchi, ha raccontato la drammatica esperienza sui social, spiegano di essere stato insultato, minacciato e persino spintonato mentre stava lavorando in un’area nei pressi del ristorante.

La ricostruzione

L’aggressione si è verificata in un momento particolarmente teso, dopo che altre troupe televisive erano state vittime di attacchi simili.

Secondo il racconto di Marocchi, i primi momenti sono stati segnati da insulti e minacce, seguiti da una violenza fisica in cui la troupe è stata spinta. “Per mettere in sicurezza noi stessi, siamo dovuti rifugiarci nelle auto, ma gli aggressori non si sono fermati e hanno continuato a colpirci e insultarci”, ha raccontato il giornalista.

L’aggressione si è svolta in un clima di tensione, dove la tragedia del Capodanno ha già segnato la comunità locale.

Il racconto del giornalista Domenico Marocchi

Marocchi ha rassicurato tutti sulla sua sicurezza, rispondendo a numerosi messaggi di solidarietà ricevuti sui social. Nonostante il trauma dell’esperienza, il giornalista ha continuato a lavorare sul campo, pubblicando aggiornamenti in tempo reale dalla località della tragedia.

“Ho ascoltato storie di assoluto dolore, di ragazzi che lottano fra la vita e la morte”, ha detto l’inviato della troupe Rai, esprimendo il suo disagio per il clima di insensibilità che sta permeando anche i social.

La sua riflessione sulla mancanza di empatia è stata un grido di allarme per la società: “Dove è finita l’empatia, mentre sui social impazzano sedicenti esperti di sicurezza che criticano chi non è riuscito a scappare in tempo?”

L’incendio che ha devastato Le Constellation è stato una tragedia che ha causato circa 40 vittime, con molti altri feriti in modo grave. Le autorità elvetiche stanno indagando sul caso, con accuse di omicidio colposo e violazioni delle norme di sicurezza contro gli incendi.

In questo scenario drammatico, il lavoro della troupe Rai e di giornalisti come Domenico Marocchi diventa fondamentale, ma anche pericoloso, come dimostra questa aggressione.

