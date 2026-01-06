L’addio a Chiara Costanzo e Achille Barosi, tra le vittime della tragedia di Crans-Montana

I funerali di Chiara Costanzo e di Achille Barosi, tra le vittime di Crans-Montana, verranno celebrati mercoledì 7 gennaio alle 14:45 nella Basilica di Santa Maria delle Grazie (per Chiara) e nella Basilica di Sant’Ambrogio a Milano (per Achille). La direzione e la redazione di Novella 2000, Visto, Novella cucina, Visto.tv.it e Novella 2000.it saranno rappresentate per rendere omaggio a tutte le persone coinvolte in una tragedia che ha sconvolto la nostra anima. Alle famiglie delle vittime e dei feriti l’abbraccio e il cordoglio di tutti noi.

Inizialmente le esequie del ragazzo erano previste per le 11 in Sant’Ambrogio e nel pomeriggio quelle di Chiara.

«Angelo in cielo», tra le dediche. Silenzio e dolore, fuori e dentro la cappella di San Sigismondo, adiacente alla Basilica di Sant’Ambrogio. Ieri è stata allestita la camera ardente per Achille Barosi, 16 anni, tra le vittime di Crans-Montana. Ottocento metri più in là, nella cappella del Collegio San Carlo, si piange Chiara Costanzo, coetanea, pure lei morta nell’inferno di fuoco del pub discoteca in Svizzera. Ma la distanza non fa differenza: le lacrime di familiari e amici si mescolano. Lo strazio è unico.

I due ragazzi erano amici, anche se non frequentavano la stessa scuola, perché le famiglie hanno casa da tempo nella località sciistica della Svizzera. Quella notte si trovavano tutti e due con gli amici al locale Constellation quando è scoppiato l’incendio che è diventato in breve tempo una trappola mortale.

Il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, ha proclamato il lutto cittadino mercoledì 7 gennaio. Un segno di cordoglio e partecipazione della comunità al dolore per la tragedia di Crans-Montana.