Aiello la spara grossa e si paragona ad un famosissimo cantante

1 Aiello e il paragone con Vasco Rossi

Ieri sera c’è stata la serata finale del Festival di Sanremo 2021 che ha visto vincitori i Maneskin con il brano Zitti e buoni. Al secondo posto si sono piazzati Fedez e Francesca Michielin, mentre terzo posto è arrivato Ermal Meta. La classifica finale data dalla somma del televoto con le classifiche delle precedenti serate ha visto Aiello piazzarsi penultimo, al venticinquesimo posto.

Ecco che quindi il cantante sul suo profilo Instagram ha postato una serie di foto di questa esperienza al Festival e una di queste era la classifica di una vecchia edizione di Sanremo. Ecco che Aiello si è praticamente paragonato a Vasco Rossi. Sì perché nel 1983 il noto artista partecipò al Festival (per la seconda e ultimo volta nella sua carriera) con la canzone Vita spericolata. E si piazzò proprio al venticinquesimo posto. E Aiello ha pubblicato quella classifica facendo notare questa cosa.

Quindi il cantante ha voluto forse far notare che non importa il piazzamento in classifica a Sanremo per la carriera di un artista e Vasco Rossi ne è un esempio. Noi gli auguriamo un grande successo, anche se il “paragone” con Vasco è molto azzardato. Ma speriamo che gli succeda lo stesso dal punto di vista lavorativo.