1 Le parole di Ainett Stephens

Senza dubbio una delle concorrenti più amate di questo Grande Fratello Vip 6 è certamente Ainett Stephens. L’ex Gatta Nera infatti fin dal primo giorno si è messa in gioco senza paure e ha dato il via a un bellissimo percorso. Solo qualche giorno fa infatti la modella ha raccontato la sua forte storia e ha emozionato il web e il pubblico da casa. In queste ore tuttavia è accaduto qualcosa che non è passato inosservato e che sta già facendo discutere i social. Alcuni concorrenti infatti stavano parlando della scorsa edizione del reality e a quel punto è saltato fuori il nome di Dayane Mello. A dire la sua sulla modella brasiliana è stata Clarissa Selassiè, che ha così affermato:

“Dayane litigava perché diceva la verità. Tipo diceva che Zelletta era un comodino. Diceva la verità che magari nessuno diceva”.

A quel punto però a intervenire è stata proprio Ainett Stephens, che ha fatto una piccola critica a Dayane Mello, affermando:

“Però rompeva i cog***ni pure. Dire la verità è un conto, rompere i cog***ni è un’altra cosa”.

Ma l'anno scorso ainette non faceva le storie pro Dayane? Bah #gfvip pic.twitter.com/R6FgHaQEFC — Miche (@_dram4queen) October 12, 2021

Nel mentre come sappiamo proprio Dayane Mello in queste settimane sta facendo discutere il mondo intero per via di quanto accaduto a La Fazenda, reality brasiliano al quale sta partecipando. Rivediamo in breve cosa è accaduto e le dichiarazioni del suo avvocato.