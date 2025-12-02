Un successo commerciale senza precedenti per il nuovo dispositivo tecnologico che unisce qualità, prezzo e contenuti esclusivi, lasciando i magazzini vuoti in tempo record

I nuovi AIXI Smart TV hanno registrato il tutto esaurito in tutte le principali piattaforme di vendita e presso i rivenditori autorizzati, superando ampiamente le stime iniziali. L’azienda conferma che il volume di ordini attualmente in lista d’attesa è superiore alla capacità produttiva prevista per il primo trimestre, evidenziando un entusiasmo straordinario da parte dei consumatori.

I fattori del successo

Gli analisti del settore individuano tre fattori chiave dietro il successo immediato del brand:

1. Una library cinematografica ampia e gratuita, già integrata nel televisore e accessibile senza abbonamenti aggiuntivi: centinaia di film e contenuti premium pronti all’uso.

2. Un prezzo estremamente competitivo, che consente ad AIXI di posizionarsi come una delle migliori soluzioni qualità/prezzo sul mercato europeo.

3. Un design intuitivo e user-friendly, pensato per offrire un’esperienza Smart TV completa fin dal primo minuto, senza installazioni complicate.

Una storia di famiglia

Oltre agli aspetti tecnici e commerciali, AIXI sta conquistando il pubblico anche grazie a una storia personale: il produttore Andrea Iervolino, ideatore del marchio, ha chiamato la nuova linea di Smart TV con il nome del suo primo figlio, Aixi, dando così al brand una dimensione umana e simpatica che sta contribuendo alla sua identità.

A commentare l’eccezionale risultato di vendita è anche Giancarlo Cannavò, Capo delle Vendite Italia di AIXI Smart:

“Il ritmo degli ordini è stato superiore a qualsiasi lancio precedente che abbiamo monitorato nel settore. Da un punto di vista tecnico, il pubblico ha risposto in modo particolarmente positivo alla presenza della library gratuita integrata, che elimina la barriera degli abbonamenti iniziali, e alla qualità del pannello rispetto alla fascia di prezzo. È un prodotto che parla tanto ai giovani quanto alle famiglie, e la nostra rete retail ha confermato un tasso di conversione altissimo già nei primi minuti di esposizione. Stiamo ampliando rapidamente la capacità produttiva per garantire nuove forniture nelle prossime settimane.”

Prospettive future

Secondo diversi esperti, AIXI sta emergendo come un nuovo punto di riferimento per chi cerca un televisore che unisca funzionalità avanzate, intrattenimento immediato e un’estetica moderna ma accessibile.

Le nuove unità di AIXI Smart TV saranno disponibili a partire dalle prossime settimane, mentre è già in valutazione un piano di espansione internazionale che potrebbe coinvolgere diversi paesi europei nel 2026.

