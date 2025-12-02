Mamma, ho perso l’aereo: il film natalizio torna al cinema in versione 4K

Mamma, ho perso l’aereo torna al cinema dal 4 al 10 dicembre 2025 con una versione restaurata in 4K. Scopri dove vederlo e celebra il 35° anniversario di un classico natalizio!

Torna Mamma, ho perso l’aereo al cinema

Uno dei film più amati delle festività natalizie, torna al cinema in occasione del suo 35° anniversario. Stiamo parlando di Mamma, ho perso l’aereo!

Dal 4 al 10 dicembre 2025, i cinema di tutta Italia proietteranno una versione restaurata in 4K di questo grande classico, permettendo a vecchi e nuovi fan di rivivere la storia di Kevin McCallister in alta definizione.

Il film, che ha esordito nel novembre del 1990, è diventato uno dei simboli del Natale per milioni di persone in tutto il mondo.

LEGGI ANCHE: L’ultima parola di Bruce Willis è un atto di vita

La trama del film

Il film racconta la divertente avventura di Kevin McCallister, un bambino interpretato da Macaulay Culkin, che, dimenticato a casa dai genitori, deve affrontare due ladri maldestri che cercano di entrare nella sua abitazione.

Grazie a una serie di ingegnosi trabocchetti, Kevin riesce a difendere la sua casa, creando una serie di scene diventate ormai leggendarie.

Il film è diventato il vero e proprio simbolo delle festività natalizie, tanto da essere trasmesso ogni anno durante il periodo natalizio.

La versione di Mamma, ho perso l’aereo in 4K

Per celebrare i 35 anni del film, la versione restaurata in 4K offrirà un’esperienza visiva inedita, con immagini più nitide e dettagliate che rendono giustizia alla magia del film.

Per i fan storici, sarà come rivedere il film per la prima volta, mentre i più giovani avranno la possibilità di scoprire un capolavoro del cinema natalizio in un formato completamente nuovo.

Mamma, ho perso l’aereo: dove vederlo

Dal 4 al 10 dicembre, numerosi cinema in tutte le province italiane hanno aderito all’iniziativa, proiettando il film in questa versione speciale.

Le prevendite sono già attive dal 10 novembre, con un incentivo esclusivo per chi acquista i biglietti online: chi sceglierà di acquistare il biglietto per la prima giornata di programmazione (il 4 dicembre) riceverà una decorazione natalizia ispirata al film.

Inoltre, l’iniziativa invita il pubblico a vivere l’esperienza cinematografica in pieno spirito natalizio.

LEGGI ANCHE: Mediaset fa un regalo ai fan di Dawson’s Creek e manda in onda tutti gli episodi dell’amata serie TV

Con l’arrivo della versione 4K di Mamma, ho perso l’aereo, sarà impossibile non entrare nel clima natalizio. Che si tratti di un classico per i più grandi o di una scoperta per i più giovani, il film è nel cuore di tutti.

CREDITI FOTO: © Twentieth Century Fox Supplied by LMK / IPA