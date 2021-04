2 La “dedica” di Aka7even

La storia d’amore (ormai al capolinea?) tra Aka7even e Martina Miliddi ha appassionato milioni di telespettatori. Il cantante e la ballerina della ventesima edizione di Amici hanno dato vita, senza volerlo, ad una vera e propria soap opera che ha tenuto incollato ogni giorno tanti affezionati. La gelosia di Aka e le continue discussioni con la Miliddi hanno infatti conquistato diverse puntate del daytime e il pubblico che ha guardato l’ultima puntata del serale ha potuto assistere all’epilogo (definitivo?) della storia.

Come noto, Martina è stata infatti eliminata nel corso del quinto appuntamento. A stupire è stata proprio la reazione, a dir poco glaciale, di Luca. Se i vari concorrenti del talent hanno infatti tentato di rassicurare la Miliddi, Aka è apparso distaccato ed in disparte. Una reazione che, secondo i più, confermerebbe le voci della presunta rottura che si sono diffuse negli ultimi giorni. In particolar modo Anna Pettinelli, insegnante di Aka7even, ha di fatto spoilerato la fine della relazione nel corso di una puntata del daytime.

“Le donne passano, vanno e vengono e tu ne sai qualcosa Luca, i sentimenti diventano un’altalena nella vita. Il bene che vuoi a tua madre non lo cambierà mai nessuno“, ha dichiarato la speaker radiofonica in un faccia a faccia con il cantante. Ma cosa è successo tra i due? Ad oggi non sappiamo rispondere a questa domanda. Nonostante questo però, nel corso dell’ultima esibizione portata in scena Aka7even potrebbe aver descritto il particolare momento che sta vivendo.

Il cantante si è infatti esibito sulle note di Say Something dei A Great Big World con Christina Aguilera e ha modificato parte del testo aggiungendo le sue personali barre. Ascoltandole con attenzione, ci siamo accorti che potrebbero essere riferite proprio alla sua storia con Martina.

Leggiamo bene cosa ha scritto