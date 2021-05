1 Aka7even su Martina Miliddi

Sabato sera su Canale 5 va in onda la finale di Amici 20, e come sappiamo a contendersi il titolo di vincitore ci sono ben 5 allievi: Aka7even, Giulia, Sangiovanni, Alessandro e Deddy. Proprio il cantante di Mi Manchi, che qualche ora fa ha vinto il disco di platino, come sappiamo negli ultimi mesi è stato al centro dell’attenzione per via della turbolenta relazione con Martina Miliddi, che è ormai giunta al termine. Proprio la ballerina in queste settimane ha spesso parlato della storia con Aka, facendo intendere come un ritorno di fiamma non sia possibile. Luca nel mentre come sappiamo per settimane ha sofferto per via della fine della relazione, e in più occasioni il suo stato d’animo ha anche influito sul suo percorso all’interno della scuola.

Qualche ora fa così Maria De Filippi ha fatto ricevere una bellissima sorpresa ad Aka7even. Il rapper ha infatti visto un meraviglioso video con tutti i momenti più importanti e significativi del suo percorso ad Amici 20, e naturalmente non sono mancate le emozioni. All’interno del filmato erano presenti anche alcuni momenti in compagnia di Martina Miliddi, e dopo la visione la stessa Maria ha parlato dello stato d’animo di Luca delle scorse settimane. Inaspettatamente così anche Aka ha parlato per la prima volta della fine della relazione con la ballerina, ammettendo di essere felice di essere riuscito ad uscire dal dolore e dalla sofferenza. Queste le sue dichiarazioni (QUI per il video):

“Ero arrivato ad un punto in cui il mio stato d’animo influiva sul mio lavoro. Non volevo ma succedeva. Quello che provavo condizionava il lavoro. Però sono contento di esserne uscito, questa è la cosa più importante”.

Ma non solo. Successivamente Aka7even ha anche parlato del suo percorso all’interno della scuola di Amici 20. Vediamo le sue dichiarazioni in merito.