Aka7even scopre di essere “morto” in una fanfiction: la sua reazione

La reazione di Aka7even

Qualche giorno fa, come qualcuno ricorderà, a finire in tendenza su Twitter sono stati dei meme di Aka7even. Alcuni utenti infatti hanno realizzato una fanfiction con protagonisti il rapper partenopeo e Tancredi, dove proprio Luca sembrava essere morto. A quel punto sul noto social gli utenti si sono del tutto scatenati e hanno condiviso numerosi video e foto del rapper. Adesso, dopo la finale di Amici 20, Aka ha avuto modo di riprendere possesso dei suoi social ed è così venuto a conoscenza dell’accaduto e del meme girati sul suo conto. A quel punto non è tardata ad arrivare la sua reazione, e Luca ha così affermato:

“Oddio, ero morto?”.

guardalo senza traumatizzarti puoi farcela pic.twitter.com/iEOiloYj9L — s c o r b u t i c a (@cazzonesobro) May 19, 2021

Nel mentre in questi giorni Aka7even ha anche replicato al gossip in merito alla presunta relazione con Tancredi, che negli ultimi giorni ha fatto discutere il web. Il rapper ha naturalmente smentito le dicerie, affermando di avere solo una bella e profonda amicizia con il cantante. Queste le sue dichiarazioni in merito:

“Che rapporto ho con Tancredi? Avete presente marito e moglie? Ecco siamo io e Tancredi. Ho visto che fuori sono uscite certe robe…io e Tancredi fidanzati e innamorati. Io sono etero, e anche lui, però vi posso dire che tra noi c’è un rapporto tra marito e moglie. Amore e odio puro, però è una persona speciale, un ragazzo unico, di una sensibilità come pochi. Mi è stato vicino tantissimo in questo percorso, da quando è entrato. Siamo i nuovi Sandra e Raimondo”.

Aka7even intanto si prepara al lancio del suo primo disco, previsto per venerdì 21 maggio. Per di più Luca ha anche annunciato il suo primo tour, che partirà a gennaio 2022. Che nelle prossime settimane giungano nuove sorprese? Non resta che attendere per scoprirlo.

