Ospite a Verissimo Al Bano dopo la mancata presenza a Sanremo ha deciso di rispondere a Carlo Conti e non è mancata una frecciata ad Amadeus. La verità del cantante.

Al Bano dopo il “no” ricevuto per Sanremo da Amadeus

A Verissimo questo pomeriggio Silvia Toffanin tra i tanti ospiti ha avuto modo di fare una lunga chiacchierata con Al Bano Carrisi. Durante l’intervista, tra carriera e vita privata, si è parlato anche della sua mancata partecipazione al Festival di Sanremo 2026.

Ma cosa è successo davvero? L’artista di Cellino San Marco spronato dalla conduttrice di Canale 5 ha rivelato la sua verità:

“Questa domanda devi farla a Carlo. Ma non quest’anno… Sanremite acuta? Per noi quando arrivava Sanremo era come un Natale pagano. Un regalo di tante nuove canzoni.”

Dopo aver tergiversato un po’, però, Silvia Toffanin ha punzecchiato ancora: “Però non mi hai detto cosa è successo….”. Così Al Bano ha vuotato il sacco.

Tutto pare sia iniziato dal periodo in cui come direttore artistico c’era ancora Amadeus, che aveva l’idea di far cantare lui, Morandi e Ranieri a Sanremo come ospite d’onore e poi avrebbe presentato la sua canzone l’anno successivo:

“Morandi non era molto convinto perché diceva che con i nostri vocioni l’avremmo schiacciato, ma poi sappiamo cosa è successo. L’anno successivo poi mi ha detto che non voleva sporcare il successo dell’anno precedente. Vorrei averlo qua per dirglielo davanti”.

Le dichiarazioni del cantautore su Carlo Conti

Ma non è finita qui, perché Al Bano ne ha avute anche per Carlo Conti, attuale conduttore e direttore artistico di Sanremo:

“C’era una canzone che mi era stata inviata e dico ‘si può fare’. Avevo l’idea di come trasformarla e l’ho fatto e ne ho mandate altre due. Mi chiama a Roma”.

Poi rivolgendosi direttamente al presentatore: “Caro Conti, se ci sei ascoltami bene. Sono venuto nel tuo ufficio, hai sentito la canzone e hai sentito quella frase e hai detto ‘vedrai come la stampa ne parlerà’. Mi hai detto tutte queste frasi belle. E poi sento dopo 15 giorni la lista dei cantanti e mancava il sottoscritto. Ti sembra logico? A me no.

Bastava che tu dicessi che non pensavi a me. Ho la Sanremite acuta ma non tanto da morirne. Ma un po’ di educazione ma normalità tra i rapporti. Il nostro rapporto è sempre perfetto. Fai tutto questo e poi non mi chiami per dire magari che mi avete escluso? Non mi escluderai mai tu e nessun altro. Mi dispiace parlare quando non ci sono i diretti interessati”.

Dopo queste parole di Al Bano ci sarà una replica da parte di Carlo Conti?

