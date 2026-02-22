Prima Festival fa un ottimo debutto e a testimoniarlo sono gli ascolti e il trio formato dalle tre conduttrici volute da Carlo Conti: Carolina Rey, Manola Moslehi ed Ema Stokholma.

Prima Festival, l’ottimo debutto

Meno due giorni e Sanremo 2026 prenderà finalmente il via. Intanto, per avvicinarci alla gara che vedrà protagonisti i Big e le Nuove Proposte, ha già fatto il suo debutto Prima Festival.

Proprio ieri sera, subito dopo il TG1, il trio delle “Charlie’s Angels” composto da Carolina Rey, Manola Moslehi ed Ema Stoklhoma ha introdotto i telespettatori in quella che sarà una delle settimane più attese dell’anno.

Un terzetto voluto fortemente da Carlo Conti (le abbiamo già viste nella giuria di Sanremo Giovani), che non ha certo bisogno di presentazioni. Parliamo infatti di tre professioniste molto preparate. Ritmo serrato, interventi precisi e puntuali e una perfetta sintonia.

Con aneddoti, interviste e curiosità Prima Festival le conduttrici hanno già regalato le prime emozioni in attesa della serata di martedì 24 febbraio, quando il Teatro Ariston accoglierà la 76esima edizione della kermesse canora.

LEGGI ANCHE: Sanremo 2026, a che ora finiranno le puntate

Gli ascolti

Per quanto riguarda invece gli ascolti della prima puntata di Prima Festival, i dati parlano chiaro: 3.601.000 spettatori con il 20% di share. Lo spazio, seppur breve, ha superato l’anteprima dello storico game show di Canale 5, La Ruota della Fortuna, che ha totalizzato 3.110.000 spettatori e il 17,20%.

LEGGI ANCHE: Sanremo 2026, da Giorgia Cardinaletti co-conduttrice a Simona Ventura e Belen Rodriguez: le ultime sul Festival

A che ora va in onda Prima Festival

Con data di debutto il 21 febbraio, Prima Festival ci terrà compagnia per tutta la settimana. Anche oggi 22 febbraio è previsto il secondo appuntamento con tante notizie e interviste ai protagonisti di questa edizione di Sanremo 2026.

Ma a che ora va in onda? La puntata viene trasmessa subito dopo il TG1 delle 20:00, intorno alle 20:35 circa.

CREDITI FOTO: UFFICIO STAMPA RAI

Seguite Novella 2000 anche su: Facebook, Instagram e X.