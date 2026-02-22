Il Festival di Sanremo 2026 a quanto pare ci riserverà grosse sorprese. Le notizie delle ultime ore informano non solo la presenza di Giorgia Cardinaletti nel ruolo di co-conduttrice della finale, ma anche la presenza di Simona Ventura e di Belen Rodriguez (in un ruolo speciale).

Giorgia Cardinaletti co-conduttrice della finale di Sanremo 2026

Meno 2 al Festival di Sanremo 2026 ma gli annunci di Carlo Conti a quanto pare non sono finiti. Proprio ieri sera durante il collegamento con il TG1 il presentatore ha colto di sorpresa Giorgia Cardinaletti, rivelando che proprio lei salirà sul palco del Teatro Ariston per affiancare lui e Laura Pausini in occasione della finale della kermesse canora.

Giorgia Cardinaletti co-conduttrice della serata finale di #Sanremo2026: l’annuncio di Carlo Conti in diretta al Tg1. pic.twitter.com/hvjH0S5gKI — trashtvstellare (@tvstellare) February 21, 2026

LEGGI ANCHE: Ottimo debutto di Prima Festival: il trio Carolina Rey, Manola Moslehi ed Ema Stokholma conquista il pubblico

I premi alla carriera a Sanremo 2026

Anche quest’anno non mancheranno, ovviamente, anche i premi alla carriera, come annunciato da Carlo Conti durante il collegamento con il TG1.

Il conduttore e direttore artistico del Festival di Sanremo 2026 ha fatto sapere infatti che a ricevere questi riconoscimenti saranno Fausto Leali, ma anche Mogol e Caterina Caselli.

LEGGI ANCHE: Al Bano dopo la mancata presenza a Sanremo risponde a Carlo Conti (e lancia una frecciata ad Amadeus): “Non mi escluderai mai”

Simona Ventura lancerà San Marino Song Contest

Ma non solo Giorgia Cardinaletti co-conduttrice della finale del Festival di Sanremo 2026.

Questo perché al Teatro Ariston ci sarà, in una veste diversa, anche Simona Ventura. La presentatrice è stata annunciata di recente al timone del San Marino Song Contest.

Nel contesto sanremese avrà modo dunque di lanciare l’appuntamento.

Il ruolo di Belen Rodriguez

Già ne aveva parlato Luca Dondoni in diverse occasioni, ma ora sembra essere sempre più certa la presenza di Belen Rodriguez a Sanremo 2026 e non solo durante la serata delle cover.

Come ripreso anche da Vanity Fair, infatti, durante la seconda serata del Festival Belen dovrebbe fare incursione sul palco con un momento che promette già di diventare virale sui social.

Di cosa si tratterà?

Seguite Novella 2000 anche su: Facebook, Instagram e X.