Dopo le critiche per la battuta a una fan colta da malore durante il concerto di Carbonia, Al Bano respinge le accuse di bodyshaming. «L’ironia è il sale della vita. La signora ha sorriso, non ho offeso nessuno», ha detto il cantante, spiegando di aver interrotto lo show per prestare aiuto.

La replica di Al Bano alle accuse

Dopo le polemiche esplose in seguito al suo concerto del 7 giugno a Carbonia, in Sardegna, Al Bano rompe il silenzio e risponde alle critiche che lo accusano di bodyshaming. Al centro del caso, una frase pronunciata durante la serata, rivolta a una fan di nome Deborah, che aveva accusato un malore mentre si trovava tra il pubblico.

Nel video, rapidamente diventato virale sui social, si vede il cantante fermare lo show e cercare di “risvegliare” la donna svenuta. Il cantante ha provato simpaticamente con uno dei suoi celebri acuti, chiamandola per nome. Poi aggiunge una frase che ha scatenato le reazioni: «Deborah non vorrei aggiungere nient’altro ma una piccola cura dimagrante ci starebbe bene. Io la sto facendo».

La signora Deborah sviene al concerto di Albano. Lui spara acuti per svegliarla pic.twitter.com/7EvZw7Vvpy — Il Grande Flagello (@grande_flagello) June 8, 2025

Le parole sono state giudicate da molti inopportune, viste le condizioni della fan, ma Al Bano ora replica con fermezza: «L’ironia è il sale della vita, ci stanno quelli che non lo capiscono e mi dispiace per loro. Si sta montando la polemica solo per fare qualche click in più, polemica basata sul nulla, e lo fanno anche a costo di infamare una persona. L’importante è che il pubblico non abbocchi facilmente», ha dichiarato ai microfoni di Adnkronos.

Il cantante respinge con decisione ogni accusa: «La signora ha sorriso alla battuta, non ho offeso nessuno. Ho anche detto che io stesso sto facendo una dieta, dove sta l’offesa?». Poi Al Bano racconta il suo intervento immediato: «Non appena la signora si è sentita male ho bloccato il concerto, ho aspettato che tutto si risolvesse, l’ho fatta entrare in una zona protetta e mentre la soccorrevano ho diretto persino il traffico. Ma cosa deve fare di più una persona?».

Infine, Al Bano conclude con un messaggio al pubblico: «Meno male che il pubblico ha risposto alla grande e ha capito la mia battuta. A Carbonia in piazza c’erano 10mila persone, per me è questo quello che conta».