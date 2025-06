Durante il concerto di Al Bano a Carbonia per “Il Sulcis Iglesiente Espone”, una spettatrice è svenuta tra il pubblico. Il cantante ha interrotto l’esibizione per sincerarsi delle sue condizioni, poi ha intonato il nome, con la sua voce potente. Il momento è diventato virale sui social, specialmente su Twitter.

La reazione di Al Bano

Durante l’attesissimo concerto di Al Bano, tenutosi ieri sabato 7 giugno in piazza Roma a Carbonia, in occasione della giornata inaugurale della 29ª edizione de “Il Sulcis Iglesiente Espone”, si è verificato un episodio inatteso che ha presto fatto il giro dei social network.

LEGGI ANCHE: Dua Lipa interrompe il concerto e inizia a parlare con una nota ex gieffina (VIDEO)

Mentre l’artista pugliese si esibiva sul palco davanti a centinaia di spettatori, una donna tra il pubblico è svenuta, causando un attimo di preoccupazione generale. Come potete vedere dal video sottostante Al Bano non è rimasto di certo a guardare.

La signora Deborah sviene al concerto di Albano. Lui spara acuti per svegliarla pic.twitter.com/7EvZw7Vvpy — Il Grande Flagello (@grande_flagello) June 8, 2025

Al Bano, notando il trambusto tra la folla, ha interrotto la sua performance per sincerarsi delle condizioni della spettatrice. Per sdrammatizzare il momento e calmare gli animi, ha subito improvvisato con il suo inconfondibile spirito: “Ho capito perché è caduta, perché non c’è Fausto Leali”, ha detto tra le risate del pubblico. Ma il gesto che ha reso il momento ancor più memorabile (e virale sui social) è arrivato poco dopo.

Ovvero quando Albano con la sua voce potente e acuta ha intonato più volte il nome della persona svenuta, Deborah, cercando di richiamarla per farla riprendere: “Debora svegliati, vieni qui”, ha detto canticchiando.

Il video del momento ha fatto rapidamente il giro del web, in particolare su Twitter, dove gli utenti hanno commentato ironicamente l’accaduto, applaudendo alla prontezza e simpatia di Al Bano. Gli utenti si sono davvero sbizzarriti con commenti di qualsiasi tipo.

LEGGI ANCHE: Gravissimo atto vandalico ai danni di Ultimo, vandali distruggono la targa a lui dedicata

L’episodio ha messo in luce, ancora una volta, la capacità di Al Bano di gestire il palco non solo con la voce, ma anche con umanità e umorismo. La sua esibizione ha dato il via con grande energia alla fiera “Il Sulcis Iglesiente Espone”. Evento che, quest’anno, propone un programma ancora più ricco di eventi, musica e tradizione per valorizzare il territorio.