Mediaset ha deciso: il nuovo conduttore di Pomeriggio 5 sarà un uomo, smentendo tutte le ipotesi femminili circolate finora. Pier Silvio Berlusconi ha già scelto il successore di Myrta Merlino, che passerà a Rete 4. Il nome resta top secret, ma il programma potrebbe tornare a Milano.

Chi condurrà Pomeriggio 5

Ennesimo di scena a Mediaset, dopo l’arrivo di Max Giusti (che sta già testando dei programmi da portare in scena). Stavolta si parla del nuovo conduttore di Pomeriggio 5. E no, non sarà una donna. Dopo settimane di indiscrezioni e ipotesi al femminile, da Cesara Buonamici a Veronica Gentili, la scelta è caduta su un volto maschile.

A riportarlo in anteprima è Davide Maggio, che svela come il successore di Myrta Merlino a Pomeriggio 5 – pronta a un nuovo impegno su Rete 4 – sarà un uomo, in netta controtendenza rispetto alle aspettative circolate fino ad ora.

Qualcuno forse immaginava una promozione interna per giornaliste già legate a Videonews, ma così non sarà. E nemmeno Alfonso Signorini sarà al timone del contenitore pomeridiano di Canale 5: «Nessuno a Mediaset ha offerto ad Alfonso il programma, figuriamoci Pier Silvio», precisa il giornalista, lasciando intendere che, se mai ci fosse stato un interesse, potrebbe essere stato in direzione opposta. Insomma: chi succederà a Myrta Merlino a Pomeriggio 5?

Quel che è certo è che Pier Silvio Berlusconi ha già preso la sua decisione. Il nome del nuovo conduttore di Pomeriggio 5 è attualmente tenuto sotto stretto riserbo nei corridoi, di solito loquaci, del Biscione. L’identità potrebbe sorprendere anche gli addetti ai lavori.

Un altro indizio significativo riguarda la possibile “relocation” del programma a Milano, dopo la parentesi romana. Un segnale che potrebbe aiutare a restringere il campo dei candidati.

L’annuncio ufficiale dovrebbe arrivare a breve, ma una cosa è chiara: Pomeriggio 5 sta per cambiare volto, tono e direzione, in un tentativo di rilancio che punta su un conduttore uomo per riscrivere il pomeriggio televisivo di Canale 5.

Negli ultimi tempi, in sostituzione di Myrta Merlino gli unici volti maschili sono stati Giuseppe Brindisi e Dario Maltese. Che uno dei due sia tra i prescelti? Al momento non ci è dato saperlo, ma presto scopriremo le mosse di Mediaset per Pomeriggio 5.