Al Bano, in queste ore ad Adnkronos, ha replicato alle parole di Romina Power dopo essersi esibito in concerto in Russia. Ecco che cos’ha detto il cantante.

La replica di Al Bano

Il 20 giugno 2025 Al Bano si è esibito a San Pietroburgo cantando ‘Felicità‘, un brano che è nato in collaborazione con Romina Power. Proprio la cantante è intervenuta, nelle scorso ore, per dissociarsi da tale performance:

“Mi dissocio dalla canzone Felicità cantata in Russia. Non ho accettato di prendere parte a quel concerto di un giorno fa. E non mi sembra né il luogo, né il momento di cantare Felicità”.

Non si è quindi fatta attendere la risposta di Al Bano, il quale si è detto stupito dalle parole dell’ex moglie. Rilasciando delle dichiarazioni ad Adnkronos ha quindi affermato:

“Il post pubblicato su Instagram da Romina è una coltellata mediatica. Dalla madre dei miei quattro figli non me la sarei mai aspettato. Sono rimasto veramente stupito da quello che ha scritto, lei si dissocia da cosa? Chi l’ha invitata a San Pietroburgo a cantare ‘Felicità’? A me non risulta che lei sia stata invitata a esibirsi”.

Al Bano ha aggiunto che ‘Felicità‘ è una canzone che mette allegria in ogni occasione “a chi la canta e soprattutto a chi l’ascolta“. Poi ha continuato:

“La musica è medicina e io ne so qualcosa. Se non avessi avuto la musica come amica di vita non so che ne sarebbe stato di me. Io ho questa medicina e la offro a chi me la chiede perché fa bene a chi l’ascolta. Da 42 anni ‘Felicità’ è diventato un inno, sia nel mondo che sta in pace sia in quello che sta in guerra”.

Al Bano conclude che non gli interessano le critiche che le altre persone possono lanciargli contro perché continuerà per la sua strada. Noi di Novella 2000 rimaniamo in attesa di una eventuale replica di Romina.