Mediante i social Romina Power ha deciso di dissociarsi pubblicamente dalla partecipazione di Al Bano a un concerto in Russia, criticando la scelta di cantare Felicità in quel contesto ben preciso dato quanto sta succedendo.

Le parole di Romina Power

Romina Power prende nettamente le distanze da Al Bano Carrisi dopo la sua recente esibizione in Russia. La cantante, con una storia pubblicata su Instagram, ha voluto chiarire la sua posizione rispetto alla performance dell’ex marito, che ha cantato alcuni dei loro brani più celebri durante un evento a San Pietroburgo:

“Mi dissocio dalla canzone Felicità cantata in Russia. Non ho accettato di prendere parte a quel concerto di un giorno fa. E non mi sembra né il luogo, né il momento di cantare Felicità” – ha scritto Romina Power, mostrando tutto il suo disappunto.

Le parole di Romina Power hanno fatto rapidamente il giro del web, alimentando il dibattito attorno alla partecipazione di Al Bano al Forum economico internazionale in Russia, evento in cui l’artista pugliese si è esibito come ospite musicale.

Carrisi, da parte sua prima delle parole dell’ex moglie Romina Power, ha difeso la propria scelta. Anche su Rai 1 infatti ha detto: “Sono qui per la pace. Ormai fanno polemiche su tutto, ma poi per cosa? Io mando messaggi di pace. Poi faccio da sempre il mio mestiere. Queste polemiche non le capisco proprio e non mi interessano. Tu accendi il televisore in Italia e sembra che qua bombe, cannoni da tutte le parti. A te risulta?”.

Albano in Russia: "Tu accendi la tv in Italia e sembra che qui ci siano bombe e cannoni da tutte le parti"

La giornalista: "Ma non è qui la guerra" Stendiamo un velo pietoso pic.twitter.com/wS5SyRsAmD — Il Grande Flagello (@grande_flagello) June 21, 2025

Sul palco di San Pietroburgo, Al Bano ha interpretato alcuni dei suoi grandi successi, da Felicità a Sharazan (pezzi resi noti proprio con Romina Power), passando per Libertà e l’aria Va, Pensiero tratta dal Nabucco di Giuseppe Verdi.

Nonostante le intenzioni dichiarate dall’artista – che ha parlato di un “concerto per la pace” (che tutti vorremmo ovviamente) – la sua presenza in Russia ha suscitato molte critiche. La presa di posizione di Romina Power ha contribuito ad accendere ulteriormente il dibattito.