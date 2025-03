Alba Parietti è stata ospite a BellaMa’, dove si è lasciata andare ad un termine volgare che ha lasciato Pierluigi Diaco senza parole.

Alba Parietti dice c**o in diretta a BellaMa’

Oggi pomeriggio, Alba Parietti è stata ospite di BellaMa’, il talk pomeridiano di Pierluigi Diaco su Rai 2. Durante la puntata, la showgirl è stata protagonista di un’intervista in stile processo tv, in cui ha risposto con la sua consueta schiettezza alle domande di Diaco e del pubblico in studio.

Uno dei momenti più spiazzanti della puntata è arrivato quando un giovane del cast ha voluto riportare alcune vecchie dichiarazioni della Parietti, per togliersi una curiosità.

Il ragazzo ha ricordato che, in passato, la showgirl aveva detto di aver mostrato il proprio lato B non per battaglie sociali o motivazioni particolarmente profonde, ma semplicemente perché le piaceva farlo. Il giovane voleva sapere se rivendicasse ancora quelle dichiarazioni.

Nel formulare il quesito, il giovane ha tentato di trovare il termine più adatto per indicare il fondoschiena, con un linguaggio adeguato alla fascia pomeridiana di Rai 2. Tuttavia, Alba Parietti non si è fatta troppi problemi e, con la sua solita disinvoltura, ha pronunciato senza esitazione la parola “c**o”.

La reazione di Pierluigi Diaco è stata immediata: il conduttore, noto per il suo rigore nella gestione del linguaggio televisivo, è apparso sconcertato dalla spontaneità della Parietti.

Rendendosi conto della sua reazione, Alba ha subito cercato di rimediare con una battuta e un sorriso e ha esaudito all’istante la richiesta di Diaco di scusarsi con il pubblico, di fatto ribadendo il termine incriminato: “Mi scuso con il pubblico per aver detto la parola ‘c**o'”.

“Mi scuso con il pubblico per aver detto la parola culo” pic.twitter.com/gZCzFdw4Fq — trashtvstellare (@tvstellare) March 25, 2025

Il siparietto ha strappato un sorriso sia ai presenti in studio che al pubblico a casa, dimostrando ancora una volta la naturalezza e l’autoironia che da sempre contraddistinguono Alba Parietti.