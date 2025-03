Selvaggia Lucarelli, ospite a Obbligo o Verità, ha ricordato uno scambio di battute con Barbara d’Urso lanciandole una nuova frecciatina.

Selvaggia Lucarelli torna su Barbara D’Urso a Obbligo o Verità

Ieri sera Selvaggia Lucarelli è stata ospite della prima puntata di Obbligo o Verità, il nuovo programma di Alessia Marcuzzi in onda su Rai 2.

Durante la serata, la giornalista e opinionista ha affrontato un “Solo Tu”, ovvero un faccia a faccia con la conduttrice, che ha avuto la possibilità di concentrarsi esclusivamente su di lei, sottoponendola a obblighi e domande scomode.

Uno dei momenti più salienti è stato un obbligo particolare, in cui Selvaggia si è trovata di fronte a diverse frasi pronunciate negli anni da personaggi con cui si è scontrata e ha dovuto attribuire il giusto mittente a ciascuna.

Tra questi c’era anche Barbara d’Urso, e la frase selezionata non ha lasciato spazio a dubbi: “Hai ricevuto tante querele perché hai fatto tante cose che meritano una querela.”

Selvaggia, infatti, non ha avuto difficoltà a identificare la frase come appartenente a Barbara e ha colto l’occasione per commentarla con la sua consueta ironia tagliente: “Devo dire che l’unica cosa che non meritava una querela sono proprio le critiche a lei.”

A quel punto, Lucarelli ha contestualizzato le parole della conduttrice, ricordando un episodio accaduto durante l’ultima edizione di Ballando con le Stelle.

Barbara d’Urso, infatti, era stata ospite come ballerina per una notte, “Non essendoci spazio per lei altrove perché la giuria purtroppo è già occupata”, ha aggiunto Selvaggia.

Durante quella puntata, la giornalista aveva fatto una battuta sulle querele e la conduttrice aveva risposto dicendo che, in fondo, Selvaggia se le meritava. Ma Lucarelli ha voluto chiudere il discorso con un’ultima stoccata: “La verità è che ha provato a querelarmi, ma il giudice ha dato ragione a me.”