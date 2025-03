Oggi durante la puntata de La Vita in Diretta Pamela Prati ha commentato la reazione di Valeria Marini alla sua vittoria a Ne vedremo delle belle, diventata virale sui social.

La prima puntata di Ne vedremo delle belle ha riaperto la sana e storica “rivalità” tra alcune prime donne della TV, come accaduto per Pamela Prati (vincitrice della prima puntata) e Valeria Marini. Nel corso della serata infatti dei filmati hanno mostrato qualche scaramuccia.

La bionda showgirl non appena annunciata la classifica che la posizionava al settimo posto, ha fatto un sorriso forzato e ammesso di esserci rimasta male. Tuttavia ha detto di essere felice per la collega Pamela Prati: “Se lo merita”.

E mentre i pettegolezzi intorno alla trasmissione non si placano, oggi si è parlato di Ne vedremo delle belle anche a La Vita in Diretta. Alberto Matano ha accolto nel suo tavolo per trattare di argomenti d’attualità e gossip proprio Pamela Prati. Sul finire della puntata ha introdotto l’argomento e mostrato le immagini della vittoria della showgirl di Ozieri sabato scorso.

Tornati in studio Pamela ha detto a caldo: “Non sono la più brava e non mi aspettavo di vincere”. In seguito un’altra clip ha riportato alla luce la reazione di Valeria Marini. La Pireddu (cognome di battesimo della Prati) ci ha riso su, rivedendo l’espressione della collega e ha commentato:

“Lei si è messa davanti a me e Carlo. Mi ha detto ‘amore non l’ho fatto apposta’ e mi ha chiesto scusa. Ha detto che era contenta per me, che era il numero più bello ma si è piazzata davanti intanto”, ha aggiunto ancora ridacchiando.

C’è da dire però che benevolmente Pamela Prati non ha voluto colpevolizzare di certo Valeria Marini che ha da sempre un carattere “vulcanico”: “Lei è così”, ha proseguito.

A La Vita in Diretta durante la chiacchierata Pamela Prati ha ricordato che entrambe hanno origini sarde e dunque un carattere molto forte. Per lei poi così tante donne di spettacolo in un unico posto… non è mica facile! In seguito la Prati ha anche rammentato che con Valeria Marini si conoscono da tempo e che hanno realizzato diversi spettacoli insieme:

“C’è sempre stato questo Eva contro Eva. È una sana rivalità, spero. Non sembra a volte. Lei è vulcanica e vuole essere protagonista. Io ero la vincitrice e lei non si è resa conto e piazzata lì”.

Infine Pamela Prati ha spiegato di aver parlato anche ieri con Valeria Marini e di averle spiegato che come lei ci sarebbe potuta essere anche un’altra persona in quel momento in prima posizione: “Lei mi ha chiesto scusa sei, sette volte. Io a lei non l’avrei fatto”, ha chiuso Pamela con il sorriso.

Pare proprio quindi che le due showgirl abbiano chiarito il fraintendimento.